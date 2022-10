Urge la riforma delle Province, da Brescia appello del presidente Alghisi

martedì, 18 ottobre 2022

Brescia – Il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi (nella foto) lancia un appello: “Urgente la necessità di riforma delle Province, importante il modello della Lombardia”.

In relazione alle dichiarazioni sulle Province del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente Alghisi e gli altri dieci Presidenti delle Province lombarde, al di là dell’apparenza politica, ribadiscono la necessità, urgente, di una riforma delle Province, del resto disegnata e promessa nella precedente legislatura, ma non portata a buon fine.

“Sono d’accordo con il presidente dell’Unione Province Lombarde (e della Provincia di Monza e della Brianza) Luca Santambrogio – ha dichiarato Samuele Alghisi – quando afferma che le Province non possono restare quelle di adesso e che bisogna discutere di ritorno all’elezione diretta. Le Province attuali hanno portato avanti le funzioni fondamentali statali rimaste (gestione di scuole e strade, ambiente e territorio) e soprattutto le deleghe che proprio Regione Lombardia, unica in Italia, ha voluto continuare ad affidarci (Centri per l’impiego, protezione civile, vigilanza ittico-venatoria, tra le tante) in un contesto di personale e risorse estremamente precario, dimostrando di essere importanti per le comunità locali e le imprese. Senza dimenticare l’impegno di chi come noi è anche sindaco e dei dirigenti, funzionari e collaboratori, che hanno voluto rimanere nei nostri enti, dimostrando tutti spirito di servizio alle nostre realtà provinciali”.