UniTrento, Dipartimento di Fisica: il nuovo direttore è Gianluca Lattanzi

giovedì, 9 novembre 2023

Trento – Nuovo direttore per il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento. Gianluca Lattanzi, professore ordinario di Fisica applicata, è stato eletto per il triennio accademico 2023-2026. Il suo mandato inizia oggi, 9 novembre. Foto di Alessio Coser.

Le persone votanti sono state 69 su 73 aventi diritto, 5 le schede bianche. Gianluca Lattanzi ha ottenuto 38 voti, oltre la maggioranza assoluta dei voti, quorum funzionale necessario a un professore ordinario per risultare eletto.

L’altro collega che si era presentato per guidare la struttura, Giovanni Prodi, ne ha ricevuti 26. Le elezioni si sono svolte in modalità telematica. Gianluca Lattanzi subentra nell’incarico a Franco Dalfovo, che è stato direttore negli ultimi tre anni.

Gianluca Lattanzi è co-titolare dei corsi in Computational Biophysics, Fisica e informatica, Molecular Physics e Quantum mechanics. Laurea in Fisica all’Università degli studi di Bari e dottorato di ricerca in Condensed Matter Theory alla Sissa di Trieste (International School for Advanced Studies), è stato Marie Curie Individual Fellowship (2002) e Marie Curie Reintegration Grant Fellow (2004). Dal 2016 Lattanzi insegna all’Università di Trento. Attivo nella terza missione, ha partecipato agli eventi di Fisicittà e a diverse edizioni del Teatro della meraviglia.

Tra i suoi interessi di ricerca c’è l’applicazione dei metodi teorico-computazionali della fisica a problemi di rilevanza biologica e/o medica, con particolare riferimento a simulazioni in dinamica molecolare. Fa parte di varie società e comitati scientifici come la Biophysical Society, la Società italiana di Fisica, la Società italiana di Biofisica pura e applicata e il Cicap (il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze).