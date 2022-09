venerdì, 9 settembre 2022

Ultimo – Commemorazione di Walter Gramper, vittima del dovere in Val d’Ultimo.

Si è tenuta questa mattina presso il Cimitero del Comune di Ultimo (Bolzano), in località Santa Geltrude, la cerimonia commemorativa della Guardia del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Walterr Gamper, riconosciuto “Vittima del Dovere”.

Il Questore di Bolzano, alla presenza del diacono, di rappresentanti dell’A.N.P.S. e di alcuni familiari, ha reso omaggio alla memoria del giovane agente morto all’età di 27 anni, colpito da un fulmine, mentre prestava soccorso a degli alpinisti della provincia di Bergamo bloccati dal mal tempo sul passo dello Stelvio. Un sacrificio che ben illustra il rilevante compito di soccorso pubblico che quotidianamente viene svolto dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato, tesi ad assistere i cittadini in situazioni di difficoltà per le più svariate ragioni.