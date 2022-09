Turismo, numeri record sul Garda. Rigatti: “Puntiamo sulla qualità”

venerdì, 23 settembre 2022

Riva del Garda (Trento) – Estate con numeri importanti per l’Alto Garda e sono numerose le presenze turistiche – soprattutto straniere – anche in questo mese di settembre con ottime prospettive per ottobre. Silvio Rigatti (nella foto), presidente dell’Apt del Garda, che comprende Comano, la Val di Ledro e la Valle dei Laghi, traccia un quadro su dati e attività di quest’annata.

Presidente Rigatti, come è andata l’estate 2022?

“E’ stata molto positiva: abbiamo registrato presenze vicino ai numeri del 2019, i turisti sono tornati, non solo gli italiani che scelgono il periodo tra luglio e agosto, ma anche gli stranieri che anche in queste settimane stanno frequentando l’Alto Garda e le nostre zone. Un elemento che è stato evidenziato in questa stagione è la qualità del turismo che si sta elevando, grazie anche a nuovi strumenti che gli operatori turistici hanno a disposizione”.

Quali solo?

“Basare le strategie solo sulla lettura dei dati passati non è più sufficiente. Per questo è nato il progetto Trentino H-Benchmark, fortemente voluto da Trentino Marketing, dalle organizzazioni turistiche e le associazioni di categoria, dove condividono i dati sulla destinazione Trentino e di ambito, e permette di migliorare sia l’organizzazione che la promozione del territorio, aumentando di conseguenza anche la redditività del singolo”.

Gli effetti sul Garda?

“Sulla base dei dati elaborati dal Trentino H-Benchmark, oltre settanta strutture del nostro territorio di diverse categorie, hanno pianificato la loro attività adeguando le tariffe al flusso turistico, in base alla richiesta da parte di turisti italiani e stranieri. La qualità si sta elevando a fronte anche ad un incremento dei prezzi che in alcuni casi è arrivato al 20 per cento”.

Che effetto ha il caro energia sul turismo?

“ C’è grande attenzione da parte di tutti gli operatori turistici e con l’energia che ha avuto aumenti anche del 300% e il 30-40% in più dei prezzi di prodotti alimentari saranno inevitabili ritocchi di tariffe. Intanto è a disposizione degli operatori un software – Revenue – che aiuta a ottimizzare costi e ricavi della struttura e a massimizzare i profitti senza la necessità di ulteriori investimenti in tecnologia o in personale specializzato”.

E le attività dell’Apt, introdotte con la riforma della legge 20…

“Puntiamo sull’Outdoor Park Garda Trentino, ci siamo impegnati a valorizzare il territorio, provvedendo alla manutenzione continuativa delle infrastrutture sportive, garantendo così lo svolgimento dell’attività outdoor in piena sicurezza. Si tratta di un progetto unico in Europa che rispecchia lo spirito sportivo della destinazione Garda Trentino. E i turisti sono soddisfatti di come vengono tenuti sentieri e strutture”.

Chi interviene?

“Abbiamo la squadra Garda Rangers, i nostri custodi del verde assicurano che tutto il territorio del Garda Trentino, sentieri escursionistici, piste ciclabili, vie ferrate e trail compresi, sia sempre pulito e in ordine. In futuro sarà ampliata la loro attività, con almeno tre squadre di complessive nove persone. In questo modo sarà garantita tutto l’anno la manutenzione”.

La stagione turistica quando si concluderà?

“La maggior parte degli alberghi rimarrà aperta fino al 6 novembre, poi ci sarà la chiusura fino a dicembre, quando saranno allestiti i mercatini di Natale che anno dopo anno stanno crescendo, richiamando turisti, non solo italiani, ma anche stranieri. Sono iniziative a cui stiamo puntando per il periodo pre-natalizio. Poi si guarderà al 2023. Ma ripeto siamo soddisfatti di questa stagione”.

