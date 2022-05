giovedì, 26 maggio 2022

Trento – Seminario della Finanza sulla lotta alla contraffazione. Nella sede della Camera di Commercio di Trento si è svolto un importante seminario, organizzato dalla Guardia di Finanza sul tema della lotta alla contraffazione, a cui hanno preso parte gli uffici legali di alcuni dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali, come Thun, Golden Goose, Apple, Technogym, Moncler, Stone Island e Pandora.

Si è trattato di un evento nato per rendere ancora più efficace l’azione delle Fiamme Gialle nei confronti di un fenomeno, la contraffazione, sempre più pericoloso, anche a causa dell’incremento esponenziale degli acquisti su internet e degli effetti della globalizzazione.

Erano presenti vari investigatori della Guardia di Finanza, che hanno colto l’occasione per confrontarsi con i professionisti, che tutelano prestigiosi marchi e brevetti di grandi aziende, sulla continua evoluzione di questa attività criminale e sui più efficaci sistemi per contrastarla.

Al seminario sono stati invitati a partecipare il responsabile dell’ufficio marchi e brevetti della Camera di Commercio di Trento ed i rappresentanti di molte associazioni dei consumatori della nostra regione, ai quali il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale Guido Zelano (nella foto), nel suo saluto d’apertura ha spiegato come la contraffazione non danneggi solamente l’economia nazionale e le aziende italiane, ma anche i singoli consumatori che, convinti di fare vantaggiosi acquisti su internet o in qualche negozio che, in maniera sospetta, vende merce a prezzi fuori mercato, poi si trovano in possesso di prodotti di qualità scadente e che spesso sono anche pericolosi per la loro salute.