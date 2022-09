Trento: quattro giovani avviano il servizio civile provinciale

lunedì, 5 settembre 2022

Trento – In occasione della Giornata dell’Autonomia, a palazzo Trentini sono stati accolti oggi e salutati dal presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder i quattro giovani all’esordio della loro esperienza annuale di servizio civile provinciale.

Camilla Bruti sarà impiegata presso la Presidenza del Consiglio provinciale, Daniele Di Lucrezia presso il Servizio assistenza aula e organi assembleari, Daniele Pierre Castellan all’Ufficio stampa e comunicazione. Sara Sollecito opererà presso il Forum trentino per la pace e i diritti umani. Il presidente – assieme ai dirigenti dell’ente e ai responsabili organizzativi del settore – ha augurato ai quattro ragazzi, tutti studenti universitari, di vivere un’esperienza proficua per la propria crescita personale e professionale.

“A” come AUTONOMIA-Installazioni temporanee a marcare i “luoghi” dell’autonomia

In occasione della Giornata dell’Autonomia del 5 settembre e del ricco programma di iniziative per approfondire la storia e il senso dell’autogoverno del Trentino Alto Adige, sono comparse all’ingresso dei Palazzi delle istituzioni della Provincia, della Regione, del Consiglio Provinciale e del Consiglio delle Autonomie Locali, delle installazioni temporanee a forma di A, come Autonomia. L’evento conclusivo dei festeggiamenti il conferimento dell’Aquila di San Venceslao a Günther Platter, Capitano del Tirolo dal 2008 e il concerto del Coro della SAT, che farà risuonare le note delle cime, a scandire lo stretto legame tra montagna e territorio trentino.