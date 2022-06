Trento, Prodi a Fugatti: “La vostra è l’unica autonomia che funziona”

sabato, 4 giugno 2022

Trento – Era già stato ospite d’onore del Festival dell’Economia di Trento nelle vesti di presidente del consiglio dei ministri, ed oggi il professor Romano Prodi è di nuovo a Trento per partecipare alla 17esima edizione della kermesse promossa dalla Provincia autonoma di Trento ed organizzata dal Gruppo Sole 24 ORE e Trentino Marketing e con il contributo del Comune e dell’Università di Trento.

Romano Prodi questa mattina è stato ricevuto in Provincia dal presidente Maurizio Fugatti (nella foto) che lo ha ringraziato per la sua presenza ricordando altre occasioni in cui il professore è stato a Trento durante la sua lunga carriera di accademico e di rappresentante delle istituzioni.

“Sono molto affezionato a Trento – ha commentato Romano Prodi, già presidente della Commissione europea e attualmente Presidente della Fondazione per la Cooperazione Mondiale – tant’è che ho deciso di passare alcuni giorni qui e ieri ne ho approfittato per tornare a visitare l’aula dove 58 anni fa insegnavo”. Riferendosi poi al Trentino e all’Alto Adige ha quindi aggiunto “La vostra è forse l’unica autonomia al mondo che ha funzionato davvero in termini di convivenza e quindi di sviluppo”.

Nel corso del colloquio si sono affrontati alcuni temi legati all’attualità, la guerra in Ucraina in primis e le sue ripercussioni sugli equilibri geopolitici e sull’economia. Prodi sarà stasera al Sociale (20.30) per discutere di Geopolitica e geoeconomia dopo la guerra in Ucraina assieme a Lucia Annunziata, giornalista e Paolo Magri Vicepresidente esecutivo ISPI. Domani nuovo appuntamento “Tra ordine e disordine l’Andreatta pensiero” in calendario alle 12 sempre al Teatro Sociale.