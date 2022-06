Trento, nuove nomine del vescovo Lauro: don Claudio Ferrari vicario generale

giovedì, 23 giugno 2022

Trento – Sono state rese le ultime nomine dell’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi (nella foto) riguardanti il clero diocesano. Tra le più rilevanti, quella del nuovo vicario generale: sarà don Claudio Ferrari, attuale parroco di Gardolo. Il vicario uscente don Marco Saiani, dopo sei anni in Curia, tornerà a fare il parroco con destinazione Rovereto, nelle comunità di S. Maria, Lizzanella e nell’Unità Pastorale di Vallarsa. A Gardolo, al posto di don Ferrari, andrà don Ferruccio Furlan che lascia l’incarico di vicario per il clero ricoperto dal 2016. Della formazione dei preti si occuperà don Tiziano Telch, che mantiene il ruolo di rettore del Seminario e passa invece il testimone di delegato dell’Area Annuncio e Sacramenti a don Mattia Vanzo, attuale vicario parrocchiale a Riva del Garda. Un’altra nomina rilevante: don Duccio Zeni lascia la parrocchia di Mattarello per divenire animatore della pastorale vocazionale per tutta la Diocesi e guida della Casa vocazionale a Trento.

LE NOMINE

SACERDOTE INCARICO – ATTUALE – NUOVO INCARICO

don Marco Saiani: Vicario generale – Parroco Rovereto S. Maria, Lizzanella, Unità Pastorale Vallarsa (Albaredo, Camposilvano, Matassone, Obra, Parrocchia, Raossi, Riva di Vallarsa, S. Anna, Valmorbia)

don Claudio Ferrari: Parroco Canova Gardolo Gazzadina Meano e Vigo Meano – Vicario generale

don Ferruccio Furlan: Vicario del Clero Padre spirituale seminario, incaricato Clero giovane – Parroco Canova Gardolo Gazzadina Meano e Vigo Meano

don Tiziano Telch: Rettore Seminario diocesano anche Vicario episcopale Formazione del Clero

don Mattia Vanzo: Vicario parrocchiale Riva del Garda, S. Maria, incaricato Pastorale Giovanile, studente liturgia a Padova Delegato Vescovile Area Annuncio e Sacramenti

don Rolando Covi: Parroco Rovereto S. Maria, Lizzanella, Unità Pastorale Vallarsa (Albaredo, Camposilvano, Matassone, Obra, Parrocchia, Raossi, Riva di Vallarsa, S. Anna, Valmorbia) Docente di Teologia pastorale alla Facoltà Teologica del Triveneto a Padova

don Duccio Zeni: Parroco Mattarello e Valsorda Responsabile comunità vocazionale e animatore vocazionale

don Livio Buffa Parroco Villa Lagarina Isera Lenzima Unità pastorale Lagarina delle sette Chiese Anche Padre spirituale del Seminario e della Comunità vocazionale

don Paolo Vigolani: Vicario parrocchiale Pergine, incaricato Pastorale Giovanile Zona Valsugana e Primiero Parroco Mattarello e Valsorda

don Cristian Moltrer: Parroco Nago Torbole Parroco Ravina Romagnano

don Vincenzo Lupoli: Periodo sabbatico Parroco Nago e Torbole

don Riccardo Pedrotti: Vicario parrocchiale Vermiglio, incaricato pastorale giovanile Val di Sole Parroco Taio Dardine Dermulo Mollaro Priò Segno Torra Tres Vervò

don Carlo Daz: Parroco Taio Dardine Mollaro Priò Segno Torra Vervò Collaboratore pastorale Zona Valli del Noce, residente a Sporminore

don Ettore Taraboi: Parroco Dermulo Tres Collaboratore pastorale Zona Valli del Noce, residente a Tres

don Lucio Tomaselli: Parroco Cognola San Donà Villamontagna, Assistente ecclesiastico gruppi Fraternità di Comunione e Liberazione Anche parroco Martignano e Montevaccino

don Marco Berti: Parroco Madrano Nogaré Vigalzano Viarago Anche parroco Serso

don Matteo Moranduzzo: Vicario parrocchiale Pergine

don Mario Tomaselli: Parroco Martignano e Montevaccino Collaboratore pastorale Zona Valsugana a Primiero, residente a Pergine

don Emanuele Cozzi: Parroco Ravina Romagnano Periodo sabbatico