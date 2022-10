Trento, data di recupero per la 7a edizione di Moda Sotto al Nettuno

lunedì, 3 ottobre 2022

Trento – Visto il meteo non favorevole, la data della settima edizione per il Galà della Moda Sotto al Nettuno è stata spostata a questo mercoledì 5 ottobre ore 21, dove le temperature a rialzo sembrano promettere bene.

La grande sfilata di moda organizzata da Sonia Leonardi e dalla Soleo Show, grazie alla collaborazione con il Comune di Trento, l’Assessorato alla Cultura con l’assessore Elisabetta Bozzarelli, con l’Assessore al Commercio Roberto Stanchina, con Confcommercio e Federmoda si volgerà a partire dalle ore 21 nella esclusiva ed elegante cornice di Piazza Duomo, la Piazza più bella della città di Trento che diventerà per l’occasione un elegante e raffinato salotto.

In passerella troveranno spazio diverse realtà commerciali di Trento e provincia, che hanno deciso di riconfermare la loro presenza proponendo in passerella le novità e tendenze moda delle collezioni autunno-inverno 2022-2023.

Durante lo show vedremo anche alcune coinvolgenti esibizioni artistiche. La sfilata si aprirà con l’esibizione della giovane coppia di ballerini di danze latino americane Alice e Giovanni della scuola Gardadanze di Rovereto che presenterà un medley di balli ritmati e coinvolgenti.

Molto attesa anche l’esibizione delle giovanissime campionesse ed atlete della Società di Ginnastica Acrobatica Valle del Noce di Mezzana, con evoluzioni aeree e acrobazie molto spettacolari.

Sul palco, a rompere il ghiaccio, sarà la spontaneità, il colore ed il sorriso dei baby modelli dai 18 mesi ai 18 anni che indosseranno le comode calzature proposte da Povolo, lo storico negozio di Via San Pietro, che punta sulla qualità e sul made in Italy.

A seguire, sfilerà la moda uomo e donna proposti da Formica abbigliamento di Pergine, che porterà nel fashion più chic con un flash dei più prestigiosi marchi di abbigliamento tra cui Elisabetta Franchi, Pinko, Armani e molto altro. Anche gli accessori saranno protagonisti della stagione autunno-inverno.

Le tendenze più fashion nel mondo dell’occhiale da sole e da vista presentati da Ottica Romani, i preziosi e ricercati gioielli sempre amati dalle donne della gioielleria Piffer, le nuove acconciature e tendenze hair style realizzate dal Salone Fascino di Ravina, i ricercati ed originali abiti proposti dai futuri stilisti del Centro Moda Canossa.

Il make up e la cura del corpo sarà curato dallo staff di Healty Center di Trento. L’allestimento prevede un’elegante scenografia con un grande videowall, riprese live della sfilata e uno staff di modelle, modelli e performers professionisti che sapranno dare ritmo e originalità alla serata, sfilando, ballando e conquistando il pubblico con esclusive coreografie.

La sfilata di moda sotto al Nettuno si chiuderà con un brindisi offerto dalle Cantine Cenci e siamo fiduciosi che si riconfermerà non solo come un appuntamento con la moda, ma anche uno spettacolo e show di alto livello ed una occasione per socializzare.

Il tutto sarà curato e valorizzato dalla regia di Sonia Leonardi, che presenterà anche la sfilata: “Ringrazio il Comune di Trento per aver appoggiato e condiviso anche quest’anno, la settima edizione di “MODA SOTTO AL NETTUNO” ed aver concesso una location prestigiosa come Piazza Duomo per un evento che andrà a valorizzare e promuovere oltre al commercio anche il nostro bellissimo centro storico. La serata, sarà ad ingresso libero, sicuramente sarà adatta ad un pubblico vario e di qualsiasi età e sono previsti numerosi e comodi posti a sedere. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere assieme una serata di grande spettacolo”.

Ingresso libero e gratuito.

Puoi prenotare i posti a sedere a info@soleoshow.com 0461.2392111