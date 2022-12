Trento Christmas Run 2022 tra divertimento e solidarietà

sabato, 17 dicembre 2022

Trento – Una splendida giornata di sole ha reso ancora più affascinante la giornata che tradizionalmente dedica a dicembre ai Babbi Natale. Sono stati in oltre duecento, in gran parte famiglie con i bambini a percorrere il tracciato di quattro chilometri ricavato nel centro storico della città.

Per la cronaca il più veloce a coprire il percorso Trento Christmas Run 2022 è stato un 16enne trentino, ma per i tutti partecipanti l’evento natalizio voluto a scopo di beneficienza dal comitato organizzatore presieduto da Ferruccio Demadonna è stato soprattutto un momento di divertimento. Insomma, a differenza del 75esimo Giro al Sas e dalla 10.a Trento Half Marathon ospitati in centro città lo scorso mese di ottobre, stavolta a prevalere non è stato l’agonismo quanto la voglia di trovare un pò di normalità e l’occasione per trascorrere alcune ore in relax nel salotto buono cittadino.

Il piccolo esercito biancorosso, allietato alla partenza e all’arrivo dalla Fanfare degli Alpini di Trento, ha percorso come detto il tracciato di 4 Km con partenza e arrivo in piazza Duomo, quindi si imboccheranno via Belenzani, via Roma, via S. Giovanni, piazza S. Maria Maggiore in direzione del vicolo delle Orsoline, p.zza Verzeri, via Rizzi, via Maffei, via Prati, via Esterle, via Orti (contromano), via Dietro le Mura A, largo Pigarelli, giardini di via San Francesco d’Assisi, largo Porta Nuova, via Dietro le Mura B, vicolo S. Maria Maddalena, via S. M. Maddalena, largo Carducci, via S. Pietro, piazzetta Anfiteatro, vicolo San Pietro, via Marchetti da cui si entrerà nel parco S. Marco con successiva uscita su via S. Marco, vicolo Mostra, passaggio Osele, via Suffragio, via Manci per fare ritorno su via Roma e completare quindi il percorso su via Belenzani e raggiungere l’arrivo in piazza Duomo.

In piazza Duomo anche i gazebi di Avis Trento e degli Amici di Chico Forti che hanno sensibilizzato le centinaia di curiosi da un lato sull’importanza dei controlli medici di prevenzioni e di donazione del sangue e sull’altro fronte sull’opera di sensibilizzazione tuttora in atto per giungere dopo 22 anni al trasferimento di Chico Forti in un carcere italiano. Applausi a scena aperta per la Fanfara degli Alpini quando ha suonato l’inno del Trentino davanti ai due gazebi. A decine le attestazioni di solidarietà. Il pomeriggio natalizio ha avuto epilogo alle 17 con l’accensione del maestoso albero in centro alla piazza.