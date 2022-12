Trento, Alessandra Vinciguerra nominata Prefetto di Alessandria

mercoledì, 21 dicembre 2022

Trento – Da Trento ad Alessandria, da Vice a Prefetto. Nella riunione tenutasi stamattina il Consiglio dei Ministri ha deliberato le nuove nomine a prefetti, fra cui quella del Viceprefetto Alessandra Vinciguerra, che per quasi due anni ha svolto le funzioni di vicario presso il Commissariato trentino del Governo.

La dottoressa Vinciguerra ha svolto per numerosi anni le funzioni vicariali presso la Prefettura di Pordenone, del Commissariato del Governo di Trento e da ultimo presso la Prefettura di Trieste.

Nel corso della sua prestigiosa carriera si è distinta in particolare per le doti professionali e l’esperienza maturata in molteplici ambiti, fra cui il settore dell’immigrazione, della protezione civile nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Commissario del Governo, Prefetto Giancarlo Bernabei, ha formulato gli auguri di buon lavoro al Prefetto Vinciguerra, certo che “il nuovo e delicato incarico che andrà a ricoprire presso la Prefettura di Alessandria sarà assolto con il massimo impegno al servizio della comunità di riferimento”.