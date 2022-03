Tremosine, a maggio la riapertura della Strada della forra

lunedì, 14 marzo 2022

Tremosine – Strada della forra, un investimento importante da parte della Provincia di Brescia: quasi 7 milioni di euro sono destinate alla Sp 38 Tignale-Tremosine.

Il presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi, il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Massimo Vizzardi e il dirigente del Servizio strade, l’architetto Pierpaola Archini hanno illustrato il piano per risolvere le criticità della viabilità a Tremosine. L’attenzione è sulla strada della Forra sulla Sp 38, chiusa dal 28 dicembre 2020 per dissesti. La chiusura della strada pesa sull’economia locale e la Provincia ha annunciato che la strada sarà riaperta a maggio.

I lavori procedono spediti: sono in corso anche le opere del secondo lotto, per un importo di 1,7 milioni. con l’istallazione di un sistema di reti in acciaio ad alta resistenza. Reti che è possibile posare soltanto con l’utilizzo di elicotteri.

Gli interventi effettuati: manutenzione con un investimento di 160mila euro; asfaltature con una spesa di 338.500 euro e allargamento della sede stradale, con un investimento di un milione. In progettazione anche un altro intervento rilevante, da 1,7 milioni: l’allargamento della parte che dalla Gardesana raggiunge l’altopiano di Tremosine.