Torna Tipworld: dal 7 al 10 maggio l’evento rinnovato a Stegona

martedì, 8 marzo 2022

Stegona – Finalmente torna Tipworld: quest‘anno dal 7 al 10 maggio in una veste tutta nuova.

Dopo una pausa forzata di due anni, Tipworld torna in una nuova veste, senza però cambiare la sua essenza e rimanendo quindi uno degli eventi più popolari della Val Pusteria. E questo per molte ragioni: un fine settimana emozionante con un programma vario, seguito da due giornate informative dedicate agli operatori del settore della zona fanno di Tipworld un evento unico – quest’anno a primavera inoltrata, da sabato 7 a martedì 10 maggio a Stegona-Brunico.

Dopo una pausa obbligata di due anni: un segnale di fiducia e ottimismo, sottolineato anche dalla sua nuova veste. Nuovi colori, nuovo font e un nuovo logo con il castello di Brunico stilizzato abbelliscono la tradizionale fiera della Val Pusteria.

Il cuore della fiera, però, rimane lo stesso: un mix unico e attraente di prodotti, highlights gastronomici e un colorato programma-eventi. Il fine settimana, per esempio, sarà ancora una volta interamente dedicato alle famiglie e dedicherà un’attenzione speciale alla festa della mamma – naturalmente con attività gratuite per bambini.

Il lunedì e il martedì, come da tradizione, saranno invece riservati al pubblico specializzato del settore gastronomico e alberghiero, con un’offerta su misura. In particolare, Sviluppo Città Brunico, organizzerà uno dei più importanti eventi economici della metà orientale della provincia: il Forum imprenditori, in calendario lunedì sera. Da non perdere poi il programma dell’Associazione altoatesina dei cuochi (SKV) e l’immancabile presenza dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (hgv), il cui stand sarà come di consueto un vero e proprio punto di ritrovo per tutti gli addetti ai lavori. Ogni giorno verranno infine offerte visite guidate dell’Intercable Arena Brunico, una moderna arena multifunzionale con focus sugli sport del ghiaccio.

La 42esima edizione di Tipworld: dal 7 al 10 maggio, dalle 9:30 alle 18:00, Piazza Mercato di Stegona a Brunico.

Ulteriori informazioni: www.tipworld.it/it