Torcegno, incontro alla malga della famiglia Palù

sabato, 2 ottobre 2021

Torcegno – “Filò con i malghesi di ieri e di oggi: aneddoti, racconti, testimonianze di vita in malga”, un incontro speciale quello di questo pomeriggio – inizio alle 16 – a Torcegno (Trento) con Guido Palù, Francesco Lenzi, Federico Lorenzin, Stefano Trentinaglia e Luisa Stoppa nell’azienda agricola della famiglia Palù per discutere della vita in malga. Modera: Giorgia Endrici.

Alla malga della famiglia Palù a Torcegno si parlerà anche di transumanza dalla selvaggia ed incontaminata catena del Lagorai fino all’Adriatico. L’Unesco ha proclamato la transumanza patrimonio culturale immateriale dell’umanità e la tradizione viene oggi riscoperta e valorizzata. Alberto Pattini, fotografo ed esperto di transumanza, ha raccontato nel libro “Fiume che cammina” il viaggio e le antiche tradizioni dei pastori del Lagorai, riscoprendo i valori e i riti che vengono tramandati nella famiglie da generazioni.