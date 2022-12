mercoledì, 21 dicembre 2022

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Alle Torbiere del Sebino la premiazione del concorso fotografico. Il tema proposto per quest’edizione è stato “La Riserva in piccolo”, con l’idea di dare spazio anche alle componenti naturali meno appariscenti, ritraendone la loro importanza e il loro ruolo nell’ecosistema. Spesso, infatti, quando si visita la Riserva si ha l’abitudine di focalizzarsi sui paesaggi e sulla ricca avifauna che essa offre, dimenticandoci delle parti più nascoste che celano mondi a sé stanti. La sfida lanciata è stata quella di evidenziare i dettagli, spesso tralasciati, che mantengono l’equilibrio in questo territorio così fragile e dinamico.

La sfida è stata accolta da circa 50 partecipanti che hanno inviato più di 150 scatti con protagonisti gli insetti ma anche la piccola avifauna e molte specie floristiche.

La giuria riunitasi il 14 novembre ha concordato sull’alta qualità delle foto presentate. Al termine della riunione sono stati scelti le seguenti opere, che meglio rappresentano il tema ma anche la qualità:

• 1° premio (300 euro) “Bella ed effimera” di Andrea Raza

• 2° premio (200 euro) “La Riserva in piccolo: Inverno” di Primo Bonacina

• 3° premio (100 euro) “L’equilibrista” di Tino de Luca

Autore con il migliore complesso di opere: Giovanni Corsetti

La giuria all’unanimità ha deciso di riconoscere anche il premio per i ragazzi fino ai 18 anni alla foto “Cardi nel sentiero” di Oliver Messina.

Il presidente Giambattista Bosio ha consegnato una targa di ringraziamento al vicepresidente della Provincia di Brescia, Guido Galperti per il supporto e l’impegno offerto nella gestione della Riserva, per il lavoro delle GEV e per aver concesso in comodato d’uso gratuito un autoveicolo all’Ente. E’ seguita poi l’inaugurazione ufficiale della vettura.