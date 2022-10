Torbiere del Sebino, iniziati i lavori di miglioramento ecologico

sabato, 8 ottobre 2022

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Torbiere del Sebino: partiti i lavori per il ripristino di due canali di collegamento tra l’area delle Lame e quella delle Lamette. Permetteranno il ricircolo dell’acqua e favoriranno il miglioramento della situazione ambientale. Il presidente di Autorità di Bacino, Alessiio Rinaldi: “Avviata contestualmente la raccolta di plastica e rifiuti urbani: è un progetto pilota che avrà luogo anche nei prossimi anni”.

E’ partito, all’interno dell’area delle Torbiere sebine, il progetto di miglioramento ecologico promosso da Autorità di Bacino – in stretta collaborazione con l’ente che gestisce la riserva naturalistica – e messo in atto dalla società partecipata MPL e dalla società Ziliani. L’obiettivo è quello di ripristinare due canali di collegamento tra la zona delle Lame e quella delle Lamette, per permettere il miglioramento e il ricircolo delle acque, oltre che la migrazione dei popolamenti ittici per la riproduzione.

Nel tempo, i canali, hanno subito il progressivo e naturale fenomeno dell’interrimento: questo ha causato un parziale isolamento dell’area delle Lamette dal lago, oltre che la diminuzione della capacità di ricircolo delle acque portando, di fatto, a un peggioramento progressivo della qualità ambientale del sito.

Contestualmente, i mezzi meccanici di MPL stanno effettuando anche un intervento funzionale alla raccolta di plastiche e altri rifiuti che nel tempo sono stati portati dal vento e dalle correnti all’interno del canneto, lungo le sponde lacuali attigue alla zona delle Lamette: si avranno per cui progressivi benefici diretti sulla biodiversità attraverso il miglioramento della qualità delle acque e il risanamento del corpo idrico.

L’operazione è effettuata mediante l’utilizzo di natanti anfibio con benna a pettine (per il materiale di dimensioni più contenute), battelli spazzini di appoggio con benna o ragno per la raccolta/carico dei rifiuti (per il materiale più grosso, come copertoni, imbarcazioni) e i necessari operatori per le assistenze.

“Si tratta di un progetto pilota – ha affermato il presidente di Autorità di Bacino, Alessio Rinaldi (nella foto)– che consentirà interventi mirati nell’area delle torbiere sebine. Grazie al lavoro dell’Arpa Lombardia, è stato stimato un totale pari a 55 tonnellate di rifiuti, e servirà molto tempo per potere anche solo parzialmente risolvere il problema”. “La vastità dell’area e la quantità di materiali che saranno da raccogliere e smaltire – ha continuato Rinaldi – necessitano certamente di un programma pluriennale che possa condensare la collaborazione di più soggetti competenti amministrativamente. Ancora una volta Autorità di Bacino si è messa a disposizione del territorio. Per la prima volta si può iniziare ad affrontare il problema in modo organico con buona efficacia e rendimenti”.

L’investimento sul progetto “Miglioramento ecologico delle Torbiere del Sebino” è di 165mila euro.