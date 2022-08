Il pianista Thiollier entusiasma Ponte di Legno

lunedì, 8 agosto 2022

Ponte di Legno – Francois-Joel Thiollier, pianista di fama internazionale, è tornato anche quest’anno a entusiasmare il pubblico di Ponte di Legno (Brescia). Da 45 anni Thiollier frequenta la località turistica dell’Alta Valle Camonica, e con quello tenuto ieri al Centro Congressi Mirella sono oltre quaranta i concerti che il grande pianista francese ha concesso alle estati dilagnesi. Nel suo programma intitolato “Felicità”, Thiollier ha scelto per l’occasione musiche di Bach. Beethoven, Brahms, Mozart, Chopin. Da virtuoso della tastiera, ha saputo coinvolgere il pubblico soprattutto nella seconda parte del concerto ed ha raccolto applausi convinti. Con doppio bis.

La sua esibizione ha segnato l’apertura del Festival “Sulle vette dell’armonia”, che nell’ambito della rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna” propone quest’anno altri appuntamenti di grande musica: domani, 9 agosto, al Centro Congressi Mirella si esibiranno i giovani talenti Julian Kainrath (violino) e Luigi Carroccia (pianoforte); l’11 agosto, al cimitero di Ponte di Legno, sarà la giovane violinista Giulia Rimonda a proporre “L’incanto di Bach nel luogo del ricordo” in una serata intitolata “Memoria”; il 13 agosto, ancora al Centro Congressi, Guido Rimonda e i Solisti della Camerata Ducale proporranno le grandi colonne sonore in un concerto unico nel suo genere, con videoproiezione, intitolato “Uno Stradivari al cinema”; il 14 agosto, poi, esibizione en plein air a Case di Viso del violinista Guido Rimonda; il 16 agosto, infine, il Festival sarà chiuso al Centro Congressi Mirella con il tradizionale Concerto di Ferragosto del pianista Ramin Bahrami.