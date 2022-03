Tariffe della luce: gli elementi a cui prestare attenzione in bolletta

lunedì, 7 marzo 2022

Che il costo della luce sia aumentato vertiginosamente, nell’ultimo periodo, è sotto gli occhi di tutti. Una crescita dei prezzi che sembra non essersi ancora arrestata e che, secondo l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), toccherà entro marzo 2022 la percentuale record del +55% per quanto riguarda le bollette dell’energia elettrica.

Un dato decisamente allarmante che incide non poco sul portafoglio delle famiglie e delle imprese italiane. Motivo per cui sono sempre di più coloro che danno un’occhiata al confronto tariffe luce nel tentativo di risparmiare qualcosa. Ma quali sono gli elementi a cui prestare attenzione in bolletta così da non incappare non solo in un contratto meno vantaggioso ma, cosa non meno spiacevole, in una truffa telefonica? Ne parliamo in questo approfondimento.

Alcune cose da sapere

Ci sono dei costi che risultano uguali per tutti e che, quindi, non cambiano da operatore a operatore ma rimangono, piuttosto, invariati. Si tratta degli importi legati alla gestione del contatore e delle reti per i quali non esistono, quindi, dei sovrapprezzi. Se vi viene detto che alcuni fornitori fanno pagare più di altri la gestione del contatore sappiate che si tratta di una notizia non solo infondata ma anche falsa.

Altra cosa che è importante specificare è il ruolo della già citata ARERA. Un organismo indipendente il quale è stato introdotto nel 1995 per tutelare i consumatori e favorire la concorrenza all’interno del mercato che diventerà libero ufficialmente a partire da gennaio 2024. Pertanto, l’ARERA non promuove offerte ma si rivela, al contrario, un’istituzione al di sopra delle parti.

Da cosa è, quindi, motivato l’aumento del costo delle bollette dell’elettricità? Sostanzialmente da un diverso prezzo per quanto riguarda la materia prima, cosa che era nell’aria già da diverso tempo e che si è attualmente verificata in maniera significativa.

L’Italia risulta stabilmente al primo posto per l’importazione dell’energia elettrica (circa tre quarti di quanto effettivamente consumato). Motivo che sta alla base dei considerevoli rincari e per cui è ancora in corso la ricerca di misure stabili risolutive, compresi gli aiuti statali recentemente vagliati dal governo.

Attenzione agli operatori telefonici

Gli elementi a cui prestare attenzione che già vi abbiamo riportato rappresentano di per sé degli indicatori utili rispetto ai quali prestare attenzione per quanto riguarda la scelta del fornitore dell’energia elettrica.

Se da un lato risulta interessante, ma questo indipendentemente dai rincari, verificare se c’è un modo per risparmiare sulla bolletta della luce, dall’altro è necessario prestare particolare attenzione agli operatori telefonici. Meglio comunque farsi un’idea propria e confrontare in totale autonomia.

Nel caso degli operatori telefonici è importante avere presente che il costo effettivo di quello che viene pagato in bolletta risulta conosciuto esclusivamente dal proprio fornitore: un altro, per poter fare i dovuti calcoli, ha bisogno di conoscere i dati rispetto all’offerta e al prezzo di partenza, ovvero quelli dichiarati in bolletta. Non si può, quindi, improvvisare il prezzo finale ma si rivela indispensabile calcolarlo partendo da elementi reali.

Prima di rispondere è bene avere chiaro chi sta chiamando: in tal senso si può fare una ricerca su Internet. Se la persona conosce i dati personali è non solo lecito ma persino un diritto domandare il modo in cui li ha ottenuti.

Fondamentale, se si decide di rispondere, non fornire dati personali come il codice fiscale né utilizzare termini affermativi, in modo da evitare che venga sottoscritto un contratto prima che sia stato firmato.

Infine, ma non meno importante, è bene ricordarsi che non c’è nessuna fretta di decidere ma che, piuttosto, si rivela utile prendersi tutto il tempo e analizzare la documentazione con calma, in modo da prendere una decisione meditata, consapevole, davvero conveniente.

Sotto questo punto di vista, internet offre dei vantaggi davvero impareggiabili: la persona sceglie in totale autonomia e senza alcuna pressione da parte dell’operatore commerciale.

Conclusione

In un momento delicato come quello presente, in cui i rincari dell’energia elettrica sono lievitati in maniera esponenziale si rivela sempre più importante conoscere il proprio contratto, in modo da poter risparmiare qualcosa, dove possibile.

Internet rappresenta lo strumento ideale, dal momento che consente di reperire tutte le informazioni necessarie nel modo più rispondente alle proprie esigenze. Rivelandosi, quindi, capace di aiutare e persino a prevenire possibili truffe.

+Guest Post+