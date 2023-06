Stop al consumo del suolo in Trentino, la proposta del consigliere Alex Marini

venerdì, 9 giugno 2023

Trento – “In Trentino c’è una quantità di alloggi sfitti o inutilizzati, ma chi gestisce la Provincia di Trento sembra non curarsene e anzi, continua imperterrito ad autorizzare il consumo selvaggio di suolo”, così il Consigliere Provinciale Alex Marini (M5s) a commento di una recente interrogazione (la 4603/XVI) da lui depositata presso il Consiglio provinciale.

“I dati parlano chiaro – continua Marini – in Trentino 153.793 abitazioni non occupate su 389.628, ovvero il 39,47% del totale. La situazione è però particolarmente grave nei comuni periferici ed ultraperiferici, che presentano rispettivamente il 60,86% e il 57,96% di case sfitte e inutilizzate. Sono dati drammatici che dovrebbero indurre la politica a rimboccarsi le maniche per valorizzare questo patrimonio abitativo che va in disfacimento e che andrebbe invece utilmente impiegato per favorire lo sviluppo e il mantenimento armonioso del territorio trentino e della sua coesione sociale, senza divorare ulteriori fette del territorio e fare felici esclusivamente i soliti speculatori. Bisogna invertire la rotta e bisogna farlo in fretta. Per questo il M5S ha depositato un’interrogazione con la quale sollecita la giunta provinciale a prendere atto dei numeri certificati da Ispat e a mettere in atto strategie volte al recupero del territorio abitativo esistente invece che all’incentivazione al consumo di quello agricolo e naturale superstiti”.