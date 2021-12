Stop a discoteche e sale da ballo in Trentino, la consigliere provinciale Ambrosi chiede esenzione IMIS per tutto il 2022

martedì, 28 dicembre 2021

Trento – Dopo lo stop per decreto a discoteche e sale da ballo, l’appello della consigliere provinciale Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Salviamo il settore: esenzione IMIS per tutto il 2022”.

“Lo stop a discoteche e sale da ballo, che potrebbe protrarsi per l’intera stagione invernale, è un duro colpo per un settore già fortemente penalizzato in questi due anni di pandemia. La salute pubblica viene certamente in primis, ma è doveroso tener conto di queste attività che in Italia generano lavoro per circa 100mila addetti, inclusi i contratti stagionali e a chiamata. Per supportare discoteche e sale da ballo, durante la discussione della Legge finanziaria in Consiglio provinciale, avevo presentato un emendamento volto ad esentare questi esercizi dal pagamento dell’IMIS per il 2022 (oltre a cinema, teatri e sale per concerti). La mia proposta non è stata accolta, ma la Giunta, consapevole della problematica, si è impegnata ad approvarla a luglio in sede di Assestamento di bilancio. Auspico anche che a questo provvedimento vadano ad affiancarsi interventi strutturali a favore di un comparto che avrà ancora grossi problemi nel ritorno alla normalità. Dopo due anni di lavoro a singhiozzo si stima che il 30% di discoteche e sale da ballo abbia chiuso definitivamente; non possiamo permettere che questo importante settore economico vada a scomparire”, sostiene la consigliera provinciale Alessia Ambrosi.