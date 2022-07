Squadre AIB, Protezione Civile bresciana in partenza per la Calabria

sabato, 23 luglio 2022

Mazzano – In partenza oggi il percorso di gemellaggio tra Regione Calabria e Lombardia. La colonna mobile bresciana, inserita in quella lombarda, è rappresentata dalle squadre AIB del Gruppo Comunale di Mazzano, dal Gruppo Val Carobbio, coordinati dalla Provincia di Brescia, e dal gruppo di Bovezzo e Marcheno, coordinato dalla Comunità Montana di Valle Trompia. Le squadre opereranno nella zona del Tirreno cosentino di stanza presso il comune di Paola, al fine di rafforzare l’efficacia delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. La missione – il cui coordinamento per il trasporto di mezzi e volontari è stato gestito dal CV Brescia – parte oggi e terminerà il 21 agosto con l’alternanza settimanale di varie ODV della provincia.