Spini di Gardolo: allarme carcere, Fugatti incontra il nuovo Sottosegretario Ostellari

giovedì, 10 novembre 2022

Trento – “Il carcere è sovraffollato e abbiamo pochi agenti. Abbiamo chiesto al sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari quanto prima un intervento da parte del ministero perché i numeri attuali dei detenuti sono lontani dai 240 pattuiti nel 2002 con l’accordo tra Provincia e ministero sulla realizzazione del nuovo carcere di Spini di Gardolo”. È quanto ha dichiarato il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti a margine dell’incontro.

“Oggi ci sono 348 detenuti a fronte di 174 agenti di polizia penitenziaria – ha ricordato Fugatti – quando, invece, ne erano previsti 227. Il sottosegretario Ostellari si è detto interessato al problema, l’ho invitato a visitare il carcere di Trento e ha assicurato che metterà in agenda quanto prima una visita alla struttura trentina”.

“Le carceri non possono essere un mondo a parte: né per i condannati, né per chi ci lavora – ha dichiarato il sottosegretario Ostellari – occorre garantire la piena sicurezza degli agenti della Polizia Penitenziaria e non aggiungere un’ulteriore pena a chi ne sta già scontando una. I fondi destinati alla Giustizia non dovrebbero essere considerati un costo, ma un investimento per la sicurezza e lo sviluppo del Paese”.