giovedì, 30 settembre 2021

Sondrio – Tre nuovi funzionari della Polizia di Stato in Questura a Sondrio. Si tratta dei neo Commissario Capo Niccolò Battisti, Flavio Fratalocchi e Andrea Curcuruto.

Niccolò Battisti, funzionario di prima nomina, assume l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Sondrio. Originario di Foligno, 32 anni, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia e, nel medesimo ateneo, ha conseguito altresì il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali. Ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e nel 2019 ha superato il selettivo concorso per Funzionari della Polizia di Stato. Ha frequentato il 109° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato della durata di 18 mesi nel cui ambito ha conseguito il Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza” presso l’Università La Sapienza di Roma. Destinato alla Questura di Sondrio, ha svolto un periodo di tirocinio operativo presso l’Ufficio di Gabinetto; Digos; Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Flavio Fratalocchi, funzionario di prima nomina, assume l’incarico di Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera di Tirano. Classe 1990, romano, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma III e ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma. Nel 2019, ha superato il selettivo concorso per Funzionari della Polizia di Stato. Ha frequentato il 109° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato della durata di 18 mesi nel cui ambito ha conseguito il Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza” presso l’Università La Sapienza di Roma.

Andrea Curcuruto, funzionario di prima nomina, assume l’incarico di Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Sondrio. Originario di Siracusa, classe 1990, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania e, nello stesso ateneo, ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali. Ha svolto un periodo di tirocinio presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio delle professioni di avvocato. Nel 2019, ha superato il selettivo concorso per Funzionari della Polizia di Stato. Ha frequentato il 109° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato della durata di 18 mesi nel cui ambito ha conseguito il Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza” presso l’Università La Sapienza di Roma. Prima di assumere l’incarico definitivo, ha svolto un periodo di aggregazione presso le Sezioni di Polizia Stradale di Milano e Brescia.