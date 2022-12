Sondrio, consegnate le Onorificenze OMRI

lunedì, 19 dicembre 2022

Sondrio – Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana oggi in piazza Campello a Sondrio, in occasione del tradizionale incontro per lo scambio degli auguri tra i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine e del Soccorso, promosso dalla Prefettura, dalla Provincia e dalla Città di Sondrio.

Il Prefetto ha consegnato, insieme ai sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, sette diplomi di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a:

– Cavaliere Elena Bernardini

– Cavaliere Marco Bonat

– Cavaliere Lorenzo Della Fone

– Cavaliere Roberto De Paoli

– Cavaliere Laura Pelanconi

– Cavaliere Enrico Pelucchi

– Cavaliere Costantino Tornadù