Solana (SOL): dove comprarla e conservarla in sicurezza

martedì, 21 giugno 2022

Solana (SOL) è diventata una criptovaluta molto popolare ed apprezzata. È stata inoltre definita da molti come una “Ethereum killer” grazie ai suoi tempi rapidi di transazione ed alle sue commissioni economiche.

La rete di Solana ha un modello di consenso ibrido unico che utilizza la Proof of History (PoH) e la Proof of Stake (PoS), il che la rende un acquisto molto popolare tra tutte le tipologie di utente. Gli sviluppatori possono inoltre costruire applicazioni decentralizzate su Solana con l’obiettivo di rendere la DeFi accessibile a tutti.

In questo articolo vedremo nel dettaglio quanto vale Solana e dove comprare SOL in sicurezza!

Qual è il prezzo di Solana crypto?

La criptovaluta Solana (SOL), come tutte la altre crypto, ha un andamento molto volatile. Nel 2021, la criptovaluta è aumentata enormemente di valore, toccando addirittura il valore di 200 euro. Sempre nello stesso anno, Solana è stata caratterizzata da un forte ribasso che si è protratto anche nel 2022. Al momento, il prezzo di Solana si aggira intorno ai 34 euro e non è possibile sapere come tale prezzo si muoverà in futuro.

Dove comprare Solana?

Per acquistare Solana è necessario registrarsi ad un Exchange, ovvero una piattaforma che consente l’acquisto e la vendita di criptovalute. Per i principianti è preferibile che l’Exchange scelto sia centralizzato e che consenta l’acquisto di Solana mediante valuta fiat.

Una volta scelto l’Exchange, i passi da seguire sono i seguenti:

1. Aprire un conto su un Exchange che supporti SOL

La maggior parte degli Exchange richiede un indirizzo e-mail, un numero di telefono e un documento d’identità per registrarsi. Ecco qui alcuni esempi di Exchange affidabili: Young Platform, Binance, Coinbase, Kraken.

2. Depositare i fondi sul conto

È necessario alimentare il proprio conto per comprare Solana. Per farlo è possibile utilizzare uno dei metodi di pagamento disponibili: bonifico bancario, carta di credito/debito, ecc.

3. Acquistare Solana

Completate l’acquisto di Solana e poi trovate il miglior wallet per conservare SOL.

Come conservare Solana?

Se si possiedono criptovalute, come ad esempio Solana, è importante conservarle in un luogo sicuro e protetto dagli hacker o dai malintenzionati. Le criptovalute sono infatti conservate nei wallet dalla maggior parte degli individui.

A differenza del portafoglio che si tiene in tasca, un wallet di criptovalute è uno strumento necessario per inviare, ricevere e conservare i propri beni digitali. Nello specifico, un wallet è un meccanismo che può essere utilizzato per interagire con le attività digitali su di una rete blockchain.

Esistono diversi tipi di portafogli per criptovalute ma la distinzione principale è tra “hot wallet” e “cold wallet”. Un hot wallet è connesso ad Internet e gli hot wallet più comuni sono quelli collegati agli Exchange di criptovalute. Ad esempio, quando ci si iscrive ad un Exchange e si acquistano criptovalute, l’asset viene memorizzato nel portafoglio integrato al proprio conto sulla piattaforma. Gli hot wallet sono comodi e facilmente accessibili, di solito vengono utilizzati da coloro che devono conservare piccole quantità di SOL.

Al contrario, un cold wallet non è collegato a Internet. Difatti, i cold wallet si riferiscono alla conservazione delle chiavi private su di un supporto fisico. Questo avviene al fine di evitare la minaccia di hackeraggio online. I cold wallet sono considerati un’alternativa più sicura per la conservazione delle criptovalute rispetto agli hot wallet. Questo tipo di portafoglio viene infatti scelto da coloro che hanno ingenti quantità di crypto da conservare e da coloro che detengono crypto nel lungo periodo.

Articolo Pubbliredazionale