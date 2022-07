Soccorso alpino, aggiornamento al Passo del Maniva

martedì, 12 luglio 2022

Passo del Maniva – Proseguono anche durante tutta l’estate gli aggiornamenti dei tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, per garantire una preparazione costante e adeguata a ogni tipologia di intervento.

Al Passo del Maniva, in località Colombine, una ventina di tecnici (TeSA) e operatori (OSA) di soccorso alpino, appartenenti alla V Delegazione bresciana, hanno partecipato a una giornata dedicata all’approfondimento di alcune attività. Nello specifico, una squadra composta da TeSA e aspiranti TeSA ha sperimentato una particolare tecnica definita di ”teleferica con pescante”, utile per consentire l’evacuazione di infortunati in zone con determinate difficoltà di accesso. Un altro gruppo invece si è esercitato sulle tecniche di calata e recupero in diverse tipologie di scenari. La scelta di organizzare la giornata nelle vicinanze della Cima Colombine ha permesso di avere a disposizione l’ambientazione ideale per questo tipo di attività.