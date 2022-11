Soccorritore esecutore, in 25 al corso di Camunia Soccorso

lunedì, 14 novembre 2022

Darfo Boario (Brescia) – La prima fase del corso di “Soccorritore esecutore”, organizzato da Camunia Soccorso nella sede di via Fucine a Darfo Boario (Brescia) e che vede 25 partecipanti, si concluderà a dicembre. Il corso di 42 ore è tenuto da istruttori regionali e docenti, medici ed infermieri si alternano nelle lezioni settimanali, il martedì e giovedì dalle 20:30. Inoltre gli allievi sono assistiti e seguiti da un gruppo di formatori e nella seconda fase saranno guidati durante le uscite con il personale sull’ambulanza.

“Per gli aspiranti volontari – sostiene Raffaello Colombo, presidente di Camunia Soccorso – è fondamentale apprendere le basi del servizio che andranno a svolgere e al termine del corso gli allievi andranno a rafforzare i volontari in servizio”. Attualmente Camunia Soccorso conta 11 permanenti e 128 volontari e al termine del corso i 25 partecipati entreranno a far parte della struttura di via Fucine.

Terminato il corso di 42 ore, i 25 partecipanti potranno seguire quello che prevede una formazione base di 120 ore per diventare soccorritori di primo livello, che li abiliteranno ad affiancare durante le uscite il personale sull’ambulanza.

“Da 40 anni siamo al servizio della comunità – conclude Colombo – Quando la centrale operativa 112 ci allerta interveniamo rapidamente, con soccorritori addestrati dotati di moderni mezzi d’intervento. Fondamentale è avere una preparazione adeguata”.