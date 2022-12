Silter Dop, Tonalina e Case di Viso, tris di formaggi sulle tavole delle feste. Bezzi: “Premiata la qualità”

mercoledì, 28 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Sulle tavole e per i cenoni delle festività di fine anno sono richiesti i formaggi prodotti in Alta Valle Camonica, in particolare Silter Dop, Tonalina e Case di Viso. Abbiamo incontrato a Ponte di Legno (Brescia) Andrea Bezzi (nel video), titolare dell’omonima azienda agricola, che ha raccontato la produzione dei tre formaggi.

Il Silter Dop è uno dei formaggi che piace di più e sta spopolando sulle tavole di queste feste. In Valle Camonica e nell’Alto Sebino la risposta della clientela è positiva e i produttori che fanno parte del Consorzio sono soddisfatti dell’interesse. Il Silter Dop sulle tavole esalta i primi piatti tradizionali e viene gustato con vini bianchi, ideali quelli di Valle Camonica e Franciacorta. Profuma di erbe di montagna e il suo uso in cucina è vario, dato che può essere utilizzato come condimento per paste e gnocchi, come ripieno di carne e di torte salate, oltre ad essere perfetto per fondute e polenta.

Accanto al Silter Dop vengono prodotti dall’azienda agricola Bezzi due formaggi, unici nel loro genere: la Tonalina, una formaggella molto apprezzata e che nel corso degli anni sta avendo un buon consumo, mentre il Case di Viso è un prodotto più caratteristico della conca ai piedi del Montozzo ed è un formaggio carico di tutti i profumi d’alta montagna.

“I prodotti genuini – conclude Andrea Bezzi – aiutano a vivere meglio e in salute e una clientela sempre più vasta ne apprezza la qualità”. La conferma è arrivata in questo periodo natalizio.

di An. Pa.