Sicurezza stradale: speciale evento da Darfo Boario Terme

martedì, 15 marzo 2022

Darfo Boario Terme – Due giorni nel segno della sicurezza stradale, come muoversi in sicurezza, in auto, in moto, in bicicletta, a piedi, rispettando se stessi e gli altri. Il 28 e 29 marzo a Darfo Boario Terme (Brescia) si terrà il grande evento: “Assicurati la sicurezza”, promosso da LP Assicurazioni, con il patrocinio di Comunità Montana Valle Camonica e Comune di Darfo Boario Terme e il sostegno di Polizia Stradale di Darfo Boario Terme e Brescia, Vigili del Fuoco di Darfo Baorio Terme, Camunia Soccorso, la Linea della Vitta e gli Istituti Comprensivi Darfo 1 e Darfo 2.

Alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti Stefano Lanza, di LP Associrazioni e responsabile dell’evento; il sindaco di Darfo Baorio Terme, Ezio Mondini; Attilio Cristini, assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica; Pierangelo Mensi, comandante della sede di Darfo Boario Terme della Polizia Stradale e il suo vice Cristian Scalvinoni; il comandante della sede dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, Antonio Genito; il presidente di Camunia Soccorso, Raffaello Colombo; quindi Rosanna Pennacchio ed Erika Pietti dell’Associazione la Linea della Vita”, Paola Abondio e Cristiana Ducoli Appolonia dirigenti scolastici rispettivamente dell’IC Darfo 1 e Darfo 2.

Sono stati illustrati gli obiettivi e il programma della due giorni sulla “sicurezza” e sono stati ricordati esempi pratici. “La cosa più bella del nostro lavoro – hanno sottolineato negli interventi Pierangelo Mensi, Antonio Genito e Raffaello Colombo – è quella di essere vicini ai nostri clienti nei momenti brutti, aiutarli e rendere il momento per quanto possibile meno spiacevole”. Poi hanno aggiunto: “Il loro grazie è per noi la soddisfazione più grande”.

“Da tempo – ha spiegato Stefano Lanza – avevamo l’idea di organizzare un evento che avesse al centro la sicurezza stradale. Grazie al prezioso contributo della Polizia Stradale, siamo riusciti nel nostro intento: organizzare due giornate volte a promuovere l’educazione stradale attraverso diversi strumenti per sensibilizzare sia studenti che adulti”. Ed ha aggiunto: “Per sensibilizzare maggiormente e dare maggiore valore al nostro obiettivo non potevamo non coinvolgere due soggetti che rivestono un ruolo fondamentale in caso di incidenti stradali più o meno gravi”.

Nella due giorni la presenza dei Vigili del Fuoco renderà il tutto ancora più realistico mostrando ai ragazzi i loro automezzi e le attrezzature che solitamente utilizzano negli interventi e attraverso le competenze degli operatori sanitari di Camunia Soccorso verrà offerta la possibilità di conoscere cosa succede quando un incidente necessita di un intervento sanitario, gli strumenti utilizzati e le procedure che vanno messe in atto.

All’evento parteciperanno oltre 500 studenti degli Istituti Comprensivi Darfo 1 e Darfo 2 e i due dirigenti scolastici, Paola Abondio e Cristiana Ducoli Appolonia, hanno evidenziato che “l’educazione stradale fa parte del

programma didattico delle scuole da quella dell’infanzia fino alla secondaria. Si è quindi pensato di dedicare una parte importante dell’evento alle classi delle scuole medie, ragazzi che saranno i prossimi a provare le prime esperienze di guida”. “L’idea – hanno concluso – è quella di formarli per renderli più responsabili sulla strada”

“Con queste due giornate – hanno concluso il sindaco Ezio Mondini e l’assessore Attilio Cristini – si cercherà di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi e gli adulti sugli atteggiamenti più corretti da assumere sulla strada.

Una tensostruttura installata in Via Roccole a Boario Terme permetterà di ospitare i ragazzi delle scuole medie degli Istituti Comprensivi, dove si terrà il Convegno dal titolo “Assicurati la Sicurezza”, che vedranno come relatori la “Linea della Vita” con racconti e esperienze che faranno riflettere su come essere più responsabili e vivere più consapevolmente la strada; la Polizia Stradale sulle norme di sicurezza stradale, i vigili del fuoco e Camunia Soccorso sugli interventi in caso di incidente e LP Assicurazioni.

Al termine del convegno i ragazzi compileranno un questionario didattico redatto dai docenti, necessario ad analizzare le competenze acquisite e la loro percezione sul mondo della circolazione stradale.

Nell’area esterna ci sarà la possibilità di visitare il Pullman azzurro, ammirare la prestigiosa Lamborghini ed altri veicoli e motoveicoli messi a disposizione dalla Polizia Stradale, test drive con l’auto definita la più sicura al mondo, la Tesla, e la visione dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco e di Camunia Soccorso.