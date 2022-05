Sicurezza e interventi sanitari, il bilancio del concerto di Vasco in Trentino

sabato, 21 maggio 2022

Trento – La due giorni dedicata a Vasco ha visto un grande spiegamento di forze sul fronte dell’assistenza sanitaria, con diversi presidi sanitari allestiti all’interno e nelle vicinanze della Trentino Music Arena e anche in città. A fronte di diversi interventi di soccorso, solo 15 persone hanno poi avuto bisogno di cure ospedaliere; la maggior parte dei soccorsi sono stati quindi gestiti nell’area del concerto. Nella maggior parte dei casi i pazienti finiti al pronto soccorso sono stati dimessi rapidamente dopo gli approfondimenti del caso: si è trattato principalmente di malori dovuti a colpi di calore, ansia o intossicazione etilica, oltre a qualche trauma minore.

Il piano sanitario per il concerto prevedeva cinque Posti medici avanzati (quattro nell’area del concerto e uno in città per il deflusso), 112 posti letto in tenda (di cui due di terapia intensiva), 14 ambulanze e 50 squadre di soccorso. In totale sono stati coinvolti circa 400 volontari e 100 operatori Apss (tra medici, infermieri e tecnici). Nei giorni del concerto sono stati rafforzati anche l’attività ordinaria di soccorso e trasporto programmato (con tre ambulanze aggiuntive) e il servizio di continuità assistenziale, con l’attivazione della Guardia medica turistica per i non residenti.

La macchina dei soccorsi, in termini di risorse e organizzazione, si è dimostrata adeguata alle necessità, non solo nell’area dell’evento, ma anche a copertura di tutto il territorio stressato dal massiccio afflusso di persone. Tutto è andato per il meglio grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato della Provincia e del personale Apss; nell’operatività dei momenti più critici è stata vincente la sinergia con tutte le forze coinvolte coordinate dalla sala operativa della protezione civile.

“UN EVENTO SICURO”

È stato uno sforzo notevole quello messo in campo in questi giorni dalla questura di Trento, assieme alle altre forze dell’ordine, per garantire la sicurezza dell’evento Vasco Live a Trento sud.

Uno sforzo premiato dall’efficacia con cui è stata garantita l’incolumità dei partecipanti: durante la due giorni solo due sono stati i momenti particolarmente delicati. Giovedì all’ingresso dei partecipanti con qualche momento dì tensione affrontato poi al meglio e nella notte tra venerdì e sabato, quando al momento del deflusso alcuni partecipanti hanno messo a repentaglio la loro sicurezza cercando dì lasciare l’arena attraversando i binari della ferrovia.

Per il resto i 500 uomini in servizio giunti da tutta Italia hanno potuto vegliare su un appuntamento segnato da serenità e spensieratezza. Questo grazie anche al lavoro della sala operativa allestita in questura e presso la protezione civile di via Aeroporto ed al lavoro dì vigilanza dall’alto grazie agli agenti del nucleo elicotteri dì Tessera. Lo stesso questore Alberto Francini ieri ha più volte sorvolato l’area prima dì tornare in sala operativa per sovrintendere, insieme al vice questore vicario Luigi Di Ruscio, alla direzione dei servizi. Ecco le sue parole: “voglio ringraziare tutte le persone che hanno assistito al concerto e la cittadinanza per il grande senso civico e di rispetto che hanno dimostrato. Un particolare grazie voglio, però, rivolgerlo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale della PAT, alla Polizia Locale di Trento ed alle altre Polizie locali coinvolte, a tutto il personale della P.A.T ed ai volontari, per il grande impegno e per la professionalità che hanno dimostrato soprattutto nelle fasi più critiche dell’ingresso e del deflusso. Questo grande evento ha dimostrato l’importanza del coordinamento e della sinergia tra tutte le forze in campo al fine del bene comune a favore della collettività. Un evento di questa portata, però, necessità del contributo di vari soggetti, di vari enti, che affrontino le proprie responsabilità con professionalità, attenzione ai particolari, pianificazione accurata e un pizzico di coraggio. Tutte doti presenti nelle varie componenti di questa Provincia Autonoma, con il coordinamento strategico del Commissario del Governo”.