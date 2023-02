Sci, tanto sole e neve: Corvatsch e Engadina pronti per carnevale e i grandi eventi di primavera

venerdì, 3 febbraio 2023

Silvaplana – Condizioni ideali per trascorrere giornate sulla neve nei comprensori sciistici di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb. Piste perfette e tanto sole: questi gli ingredienti proposti mentre il Carnevale si avvicina insieme agli eventi della seconda parte di stagione invernale in Engadina.

PROGRAMMA EVENTI

Costa Brava meets Kuhstall

26 febbraio 2023

Ingredienti tradizionali e prodotti della Costa Brava sposano la cucina creativa e regionale del ristorante Kuhstall: delizia il tuo palato con uno squisito menu di cinque portate creato dai due chef Jordi Vallespi e Nico Huder.

FIS Freeski & Snowboard World Cup

Dal 23 al 26 marzo 2023

In occasione dell’ultima gara di stagione della Coppa del mondo, gli assi mondiali del freeski e dello snowboard si daranno appuntamento al Corvatsch Park. Gli atleti si sfideranno nella disciplina Slopestyle per la sfera di cristallo e lotteranno anche per la conquista del titolo di vincitore della Coppa del mondo.

Concerto di sabato 25 marzo 2023

Con un concerto live presso la stazione intermedia Murtèl si festeggerà il decimo compleanno della FIS Freeski World Cup.

Ore 15.00: Pat Burgener

Ore 16.00: Delinquent Habits

Ingresso gratuito all’area del concerto

5a festa di primavera

Il 22 e 23 aprile 2023, sul palco della stazione intermedia Murtèl si esibiranno il gruppo Breitbild e il cantautore Dodo. Ci rallegriamo sin d’ora di assistere a questi concerti entusiasmanti!

NOVITA’

Lagalb, Diavolezza – Novità sulla vetta

Webcam Lagalb

Una webcam posizionata sulla stazione in vetta della Lagalb trasmette magnifiche immagini della Valposchiavo, delle montagne valtellinesi come pure delle vette di Piz Palü, Piz Bernina e Piz Languard.

Trasferimento sulla Diavolezza

A causa di un guasto a un trasformatore della Diavolezza, l’energia elettrica che alimenta la seggiovia del nevaio è stata interrotta. Dopo una complessa operazione di sostituzione del trasformatore, la seggiovia ha ripreso a funzionare.

Kulm Hotel St. Moritz

Tentazioni gastronomiche

Quest’inverno, la struttura alberghiera ricca di tradizione regala a St. Moritz nuove esperienze culinarie di spicco. La brigata di cucina, capitanata dallo chef Mauro Colagreco che vanta tre stelle, delizia il palato degli ospiti nel ristorante gourmet the K, premiato con una stella Michelin e 17 punti GaultMillau. Dal nuovo ristorante The Pizzeria, recentemente ristrutturata, che entusiasma con un’atmosfera particolare, al locale in voga Sunny Bar by Claudia Canessa fino al Kulm Country Club con Daniel Müller, maestro locale in cucina: Siamo lieti di accoglierla fino al 10 aprile 2023.

Grand Hotel Kronenhof

La fiaba invernale a Pontresina

Il mix particolare tra magia, comfort e ambiente naturale fa del Grand Hotel Kronenhof di Pontresina una struttura inconfondibile. L’edificio in stile neobarocco è uno degli alberghi delle Alpi classificato come monumento storico fra i più prestigiosi del XIX secolo e appartiene alla categoria dei migliori hotel di lusso e wellness al mondo. Dal 21 al 25 febbraio 2023, Jordi Vallespi sarà ai fornelli del ristorante gourmet Kronenstübli e la sua passione per la cucina sorprenderà gli amanti della buona tavola con ingredienti tradizionali e prodotti della Costa Brava. L’albergo rimane aperto fino a lunedì Pasqua.