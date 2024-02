Sci alpino, Coppa del Mondo a Sapporo con Bendotti e Pelizzari

giovedì, 15 febbraio 2024

Sapporo (Giappone) – Gli atleti Davide Bendotti e Federico Pelizzari della Polisportiva Disabili Valcamonica, ora in forza al Ministero della Difesa, hanno partecipato alle gare di Coppa del mondo che si sono disputate a Sapporo in Giappone. Le condizioni della pista e del meteo hanno fatto sì che in quasi tutte le gare ci sia stata un’alta percentuale di uscite di pista soprattutto negli slalom.

Questi i risultati dei due atleti della Polisportiva:

sabato 10 febbraio Slalom Gigante Bendotti fuori e Pelizzari 5° posto

martedì 13 febbraio Slalom Speciale con un ottimo 7° posto per Bendotti mentre Pelizzari è uscito

mercoledì 14 febbraio Slalom Speciale con uno splendido secondo posto per Pelizzari mentre Bendotti è uscito. In questa gara sono arrivati al traguardo delle due manches 6 atleti su 16 partenti

giovedì 15 febbraio Slalom Speciale e i due atleti sono usciti, Pelizzari nella prima manche (aveva il secondo posto assoluto) e Bendotti nella seconda (con un sesto posto nella prima manche). Ora i due atleti rientrano in Italia

Nel frattempo i fondisti sono in ritiro allenamento a Corvara (Bolzano) per preparare la trasferta in Canada dove si concluderà la Coppa del Mondo 2023/24