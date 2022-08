Sci: a Ponte di Legno due gare di Coppa Europa femminile

venerdì, 26 agosto 2022

Ponte di Legno (A.Pa.) – La Coppa Europa torna sulle piste di Ponte di Legno (Brescia) dopo quasi 20 anni. I dirigenti e i tecnici della Fis (Federazione Internazionale Sci) con il presidente delle Alpi Centrali Gian Franco Zecchini e il presidente dello Sci Club Pontedilegno, Bruno Faustinelli, hanno effettuato un sopralluogo sulla pista Casola Nera e al termine è stata data una ottima valutazione e la Fis ha inserito Ponte di Legno nel calendario di Coppa Europa femminile. Le gare – slalom gigante femminile – si svolgeranno il 13 e 14 dicembre, e il 15 come eventuale recupero di gare cancellate.

La Casola Nera è una pista molto tecnica lunga un chilometro e 200 metri, con un dislivello di 338 metri, due muri, uno a metà pista e l’altro nella parte finale. Sovente è stata scelta dalla Nazionale Italiana e team internazionali per allenamenti in vista di gare dei Coppa del Mondo. Inoltre negli scorsi anni sono stati effettuati interventi da parte della SIT, allargando la pista fino a raggiungere 50 metri di larghezza, migliorando l’accesso nella parte alta, rendendola ideale per le gare sia livello nazionale che internazionale. E il riconoscimento della Federazione internazionale sci che ha definito la “Casola Nera”, ottima pista ideale per gare internazionali, è la conferma del lavoro svolto negli ultimi anni dalla SIT (nelle foto allenamenti sulla Casola Nera e sotto il sopralluogo con la Fis) .

“Siamo soddisfatti – spiega Bruno Faustinelli – di questo risultato: la decisione della Fis che ha inserito Ponte di Legno tra le gare di Coppa Europa ci rende orgogliosi e ritengo che, dopo anni di lavoro, la località dell’Alta Valle Camonica si meriti questo riconoscimento”. Il traguardo sarà posto in corrispondenza di Capanna Valbione, facilmente raggiungibile dai fan che seguiranno le gare di Coppa Europa femminile.

