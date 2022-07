sabato, 30 luglio 2022

Breno – Gli eventi dell’associazione culturale Scenari entrano nel vivo. Oggi c’è “Scenari in Bazena“, serata di yoga, cena e musica in quota con osservazione del cielo. Sabato 6 agosto a Marone laboratorio per bambini “Libri sul lago” con Sonia Zapponi de Il Carrozzone degli artisti e sabato 20 agosto a Sulzano “Lido in Blues“.

L’estate di Scenari entra nel vivo. Per le prossime settimane l’associazione culturale no profit di Iseo propone tre iniziative, tra musica, libri e cucina, sul lago d’Iseo e in montagna.

Oggi, sabato 30 luglio, al rifugio Bazena, in quota a 1800 metri, si tiene la prima edizione di “Scenari in Bazena”, serata di yoga, cena di montagna, musica dal vivo e osservazione delle stelle. Si inizia alle 18.30 nei prati del rifugio con una esperienza a tutto relax. Simona Belli, istruttrice yoga certificata guida una sessione di yoga nel prato. Ad accompagnare esercizi di respirazione e asana ci sarà la musica di Maria Emilia Pedercini (arpa) e Giovanni Bersini (percussioni). Alle 19.30 cena in rifugio a base di ricette di montagna, con menu bimbi e veg su richiesta. Alle ore 21 si esibiranno i The Crowsroads, duo folk-rock-blues italiano formato dai fratelli Matteo (chitarra e voce) e Andrea Corvaglia (armonica e voce).

Alle 23.30 c’è “A riveder le stelle”, osservazione delle meraviglie del cielo con gli esperti del Gruppo Astrofili Deep Sky di Castegnato. Si può scegliere di partecipare a tutte le iniziative o solo ad alcune e ci si può fermare a dormire in tenda. Si consiglia di portare un telo e una giacca invernale. È richiesta la prenotazione su whatsapp al numero 339 2715914.

Sabato 6 agosto alle ore 10 alla Cittadella della Musica e dell’Arte di Marone l’associazione culturale no profit Scenari organizza “Libri sul lago. Il sarto delle parole”, racconto-laboratorio tenuto da Sonia Zapponi de Il Carrozzone degli artisti, l’associazione di artisti di strada che con i suoi spettacoli itineranti porta bellezza, emozioni e sorrisi a migliaia di bambini nelle piazze. L’autrice leggerà con il kamischibai la storia del sarto-poeta Badà che invece di cucire fili e tessuti, cuce ricordi e storie. Insieme a un attore disabile racconterà poi l’esperienza della sua compagnia viaggiante di artisti.

I bambini saranno invitati a scrivere e regalare al sarto le proprie parole speciali. L’incontro fa parte del festival di luoghi e storie Libri sul lago ed è promosso in collaborazione con Comune e Biblioteca di Marone, Legambiente Basso Sebino, Associazione Angelman, libreria Storie di Schiribis e Puntoacapo di Pisogne. Si aprirà con un omaggio al maestro Mario Lodi di cui ricorre il centenario della nascita e a cui è dedicata questa prima edizione del festival. La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per i bambini in difficoltà nell’ascolto sarà messa a disposizione una scheda in Comunicazione aumentativa alternativa. Si consiglia di portare un cuscino o un telo. Prenotazioni al numero whatsapp 349 2447559 (Roberta) o alla mail librisullago@gmail.com. In caso di maltempo il laboratorio si terrà in biblioteca.

Sabato 20 agosto a Sulzano sul lungolago Scenari organizza “Lido in blues”, appuntamento giunto alla quinta edizione, la prima con la regia dell’associazione culturale di Iseo. Dalle ore 19 sarà possibile cenare con pane, porchetta e birra. Dalle 21 prenderanno il via i concerti, con partecipazione libera. Sul palco si esibiranno due gruppi: il duo gardesano “Gemini Blue”, formato da Osasmuede Aigbe e Giacomo Sansoni, con un repertorio modern blues e grunge; e “I Lindi, coinvolgente band bresciana della cantante Linda Severino, con una scaletta di cover rock-blues e funky. La musica sarà accompagnata da una estemporanea di pittura di Daniele Boi.