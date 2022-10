Samhain, svelato il ricco cartellone del museo a Nadro di Ceto

lunedì, 24 ottobre 2022

Ceto (Brescia) – “Samhain” al museo di Nadro in Valle Camonica. Non solo incisioni rupestri, documentari, laboratori e conferenze al Museo di Nadro a Ceto (Brescia), ma anche un ricco e suggestivo palinsesto di eventi, il primo dei quali, per la stagione autunno-inverno 2022-2023 è la festa che trae spunto e ispirazione dal Capodanno Celtico e dalle “streghe della Valle Camonica” e che nell’arco di ben sei ore di programmazione presenterà al Museo di via Piana e nella piazzetta antistante a Nadro di Ceto una kermesse di musica dal vivo, teatro, letteratura, arte, streghe, frittelle e vin brulè. Per bambini e per adulti.

Samhain al Museo di Nadro è in programma lunedì 31 ottobre, il programma:

ore 18: opertura evento e intrattenimento musicale del duo ‘Barad Guldur’

ore 18:15-20: laboratori didattici e truccabimbi

Il Bestiario Medievale: conosci e colora con pigmenti naturali gli antichi animali mitologici

Creazione di candele da cera e stoppino

Herbarium, crea la tua ricetta magica con le erbe del bosco fatato

Scrittura medievale su pergamena

ore 19-20: presentazione del libro ‘Il fardello della Giustizia’ di Michele Chiodi

ore 20-21: concerto del trio ‘Rebelòt’

ore 21-21:30 Recital “Il cuore rivelatore” di Edgar Allan Poe

Adattamento e interpretazione di Virgilio Patarini

ore 21:30: conferenza “Le strie della Valcamonica” di Roberto Lombardini

ore 22:30: rituale di accensione del fuoco ad opera delle streghe con dono delle offerte

ore 23: tarocchi: Scopri il tuo arcano.

ore 23:30: le rune del tuo nome

Festa in piazza: intrattenimento musicale, pa’ e strinù, castagne arrosto, frittelle, vin brulè e birra, dalle 18 alle 24.

Nel corso dell’evento ci sarà la possibilità di visitare, in Area 42 del Museo di Nadro le personali del fotografo triestino Leopoldo Bon (piano terra) e dell’artista camuno Virgilio Patarini (primo e secondo piano), entrambe inserite nel programma ufficiale della “Giornata del Contemporaneo” organizzata dall’Amaci, Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani. Nei prossimi giorni ulteriori dettagli su tutta la programmazione di mostre della stagione 2022/2023 che vedrà approdare a Nadro, da tutta Italia, mostre personali di artisti di caratura nazionale e internazionale, creando un dialogo stimolante tra arte rupestre preistorica e arte contemporanea, in un contesto stimolante, arcaico e rurale, come Area 42 (un edificio del Quattrocento con oggetti di arredo e spazi del mondo contadino).

Informazioni: Nadro di Ceto (Brescia), via Piana, 29 e 31 – tel. 0364.433465 – www.zamenhofart.it