Salute e prevenzione: incontri all’ospedale di Esine

Esine (Brescia) – In occasione della Giornata mondiale della giornata dedicata alla prevenzione e diagnosi della malattia diabetica, in programma domani, 18 novembre, l’Asst della Vallecamonica con l’Associazione Diabetici Camuno Sebina (APS) organizza dalle 8:30 alle 12:30 all’ospedale di Esine (Brescia) una giornata dedicata alla prevenzione e diagnosi della malattia. Sarà distribuito materiale informativo per la stima del rischio della patologia diabetica e la valutazione medica con misurazione glicemica capillare.

Inoltre giovedì 24 novembre in occasione della Giornata nazionale del Parkinson e l’Asst camuna, in collaborazione con l’ambulatorio Parkinson di Esine e la Fondazione Limpe organizzano all’hotel Aprica di Darfo Boario un convegno dal titolo “M. di Parkinson. La riabilitazione alternativa” con l’intervento di esperti e testimonianze dei malati, con l’esposizione delle loro opere.