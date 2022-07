Sait, mancato accordo sui licenziamenti

martedì, 26 luglio 2022

Trento – Conclusa oggi e in negativo l’esame congiunto consorzio-sindacati sulla procedura per licenziare 70 magazzinieri. Adesso la palla passa al Servizio lavoro.

A 45 giorni dall’avvio dei licenziamento per i 70 addetti al magazzino Sait, si conclude senza nessun accordo tra consorzio e sindacati l’esame congiunto sulla procedura che ha dato il via agli esuberi. Nel primo pomeriggio di oggi Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno incontrato i vertici Sait. Le posizioni sono rimaste lontane ed l’incontro è terminato con la firma di un verbale di mancato accordo.

Adesso il confronto si sposta al servizio lavoro della Provincia che ha ulteriori 30 giorni per convocare le parti e tentare una ulteriore mediazione. Se anche in quella sede le posizioni resteranno su fronti opposti l’azienda procederà con le comunicazioni di conclusione dei rapporti di lavoro.

Come noto la procedura riguarda 70 magazzinieri. In pochissimi hanno accettato la proposta – da sempre definita “ricatto” dai lavoratori – di cedere il loro contratto a Movitrento entro il 30 giugno. “Tutto questo nonostante le “calde sollecitazioni” di Sait”, commentano i segretari provinciali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, Paola Bassetti, Lamberto Avanzo e Walter Largher.

La vicenda ormai va avanti da inizio dell’anno, quando Sait ha comunicato la scelta di esternalizzare il magazzino. Una decisione a cui sindacati e lavoratori si sono opposti da subito perché porterà ad un peggioramento delle loro condizioni di lavoro, del trattamento economico e non avranno nessuna certezza nel tempo di continuità occupazionale.

Per questo fin da subito Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno chiesto ai vertici Sait di adottare la strada della cessione del ramo d’azienda, maggiormente tutelante per i lavoratori.

Una richiesta sempre rimandata al mittente con motivazioni organizzative che i sindacati giudicano non fondate. Per questa ragione appena partiranno i licenziamenti Filcams, Fisascat e Uiltucs sonno pronte a ricorrere alle vie legali per tutelare i diritti dei lavoratori.