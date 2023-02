Riva del Garda, record di espositori a Hospitality. Pellegrini: “Fiera di carattere internazionale”

lunedì, 6 febbraio 2023

Riva del Garda (Trento) – E’ stata inaugurata la 47esima edizione di Hospitality, il Salone dell’Accoglienza, con 636 espositori e oltre 100 eventi tra formazione e iniziative esperienziali, in programma fino a giovedì 9 febbraio al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento).

Alla cerimonia di apertura, introdotta da Alessandra Albarelli, direttrice di Riva del Garda Fierecongressi e moderata da Tessa Gelisio, conduttrice e autrice televisiva, erano presenti e hanno portato i saluti istituzionali Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi; Silvia Betta, vicesindaco di Riva del Garda; Roberto Failoni, assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento; Giovanna Voltolini, Exhibition Manager Hospitality. Inoltre erano presenti Giovanni Bort, presidente della Camera di Commercio di Trento; Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing; Silvio Rigatti, presidente di Apt Garda Dolomiti; Fabio Poletti, presidente di Faita Trentino, Enzo Bassetti, presidente di Unat (Unione Albergatori del Trentino), Enzo Zampiccoli, presidente della Cassa Rurale Alto Garda; l’onorevole Vanessa Cattoi, i consiglieri provinciali Ugo Rossi, Michele Dallapiccola e Ivano Job, quindi rappresentanti delle associazioni di categoria del Garda e del Trentino.

VIDEO



Il presidente Roberto Pellegrini (nel video) ha sottolineato: “Questa edizione ci sta dando grandi soddisfazioni, è di carattere internazionale, sia per la presenza di espositori stranieri sia per la qualità. Oltre alla certificazione di fiera internazionale abbiamo stretto rilevanti accordi come quello raggiunto con la Feria de Valladolid, e abbiamo intensificato l’attività di scouting per implementare l’incoming di buyer esteri, provenienti in particolare Centro e Sud America, Austria, Germania e Svizzera”. “Inoltre – ha aggiunto Pellegrini – abbiamo cercato di sviluppare i segmenti di mercato a maggiore tasso di crescita e che possono fare la differenza per espositori e visitatori e stretto accordi di partnership con Faita-FederCamping, Village For All e altre importanti realtà come Slow Food, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Banca del Vino”.

Il vicesindaco di Riva del Garda, Silvia Betta ha evidenziato l’importanza della manifestazione, mentre l’assessore provinciale Roberto Failoni ha ricordato l’appeal delle strutture ricettive trentine che dopo la pandemia hanno fatto un salto di qualità e migliorato la loro redditività.

VIDEO



Giovanna Voltolini (nel video) di Exhibition Manager Hospitality, ha snocciolato i numeri di Hospitality 2023: 636 espositori, numero superiore all’anno record (560 nel 2020), il 40% rappresentati da nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale e che sono disposti su 9 padiglioni e una superficie di 40mila metri quadri.

Il percorso espositivo è sviluppato su quattro aree tematiche – Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech – e le tre aree speciali – Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape, dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino e dell’olio – Hospitality 2023 presenta un ancor più ricco palinsesto di eventi. Oltre 150 speaker tra esperti e opinion leader si alterneranno sul mainstage, il theatre del padiglione D, e sui palchi delle quattro arene – Beer Arena, Outdoor Boom Arena, RPM Arena e Winescape Arena. Sono numerosi gli incontri formativi di Hospitality Academy, in collaborazione con Teamwork.

Il primo appuntamento della giornata è stato il talk su “La nuova era dell’ospitalità“. che ha visto un confronto tra Carlo Berizzi, professore all’Università di Pavia, Marco Gilardi, direttore di NH Group, Alberto Granzotto, presidente Faita – Federcamping, Roberto Vitali, Ceo e CoFounder Village for all e Alessandra Albarelli, direttrice Generale Riva del Garda Fierecongressi. Il talk – moderato da Tessa Gelisio, conduttrice e autrice televisiva – ha affrontato il tema dell’accessibilità delle strutture ricettive e dell’outdoor, indicando anche le strategie per un futuro sempre più inclusivo.