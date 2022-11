Riva del Garda, piange il giornalista e l’alpino Giancarlo Angelini

mercoledì, 2 novembre 2022

Riva del Garda – È mancato nella notte, dopo una lunga malattia, Giancarlo Angelini (terzo da destra accanto al sindaco nella foto), firma storica del quotidiano L’Adige, punto di riferimento del Gruppo Alpini e del Comitato Manifestazioni Rivane.

Giancarlo Angelini è stato per tanti anni la colonna portante della redazione di Rovereto, dove seguiva in particolare la cronaca nera. In pensione dal 1995, aveva 83 anni. È stato anche presidente del Comitato manifestazioni rivane, associazione che organizza la Notte di Fiaba, carica che da qualche tempo ha assunto la figlia Barbara. E un alpino impegnato e sempre presente.