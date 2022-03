Riva del Garda: novità ed eventi a Hospitality, il programma

giovedì, 10 marzo 2022

Riva del Garda – È partito il conto alla rovescia per Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera italiana del settore Ho.Re.Ca che ritorna in presenza dal 21 al 24 marzo a Riva del Garda (Trento). La 46esima edizione si aprirà facendo il punto sullo stato attuale del mercato turistico e dell’ospitalità in Italia, a partire dall’opening talk del 21 marzo alle 11:20. Poi spazio a nuovi mercati dalla nuova area speciale Winescape all’arena dell’Hangar nel Padiglione D che sarà palcoscenico di dibattiti inerenti il settore enogastronomico e la filiera agroalimentare.

All’opening talk condotto dalla giornalista Maria Concetta Mattei parteciperanno Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Giorgio Palmucci, presidente di Enit, e i rappresentanti di Riva del Garda Fierecongressi, il presidente Roberto Pellegrini e la Direttrice Generale Alessandra Albarelli (nella foto da sinistra Pellegrini e Albarelli).

Hospitality si conferma un riferimento per il settore alberghiero e della ristorazione che in fiera può fare networking, toccare con mano le innovazioni di prodotto, raccogliere e condividere opinioni e casi di successo con colleghi e consulenti specializzati. Immancabile l’appuntamento con la formazione di #HAcademy organizzata in collaborazione con Teamwork e gli appuntamenti specializzati delle aree RPM-Riva Pianeta Mixology, Solobirra e Winescape, oltre alle masterclass con le aziende.

Spazio a nuovi mercati da Winescape all’arena dell’hangar

E’ nata Winescape, l’area speciale dedicata all’enoturismo che ospiterà dieci selezionate cantine che uniscono alla produzione vitivinicola una proposta turistica con forme di ospitalità in vigna e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico locale. Nella Winescape Arena del padiglione B4 affrontiamo, tra gli altri, gli aspetti produttivi, legali ed economici delle indicazioni geografiche e il rapporto con l’offerta turistica del territorio. Imperdibili le degustazioni guidate de I Colori di Bacco che coinvolgeranno tutte le cantine presenti in un’esperienza unica di food pairing tra eccellenze vinicole e finger food cromatici.

Hospitality: incontri, dibattiti ed eventi

L’edizione numero 46 di Hospitality inaugura anche l’arena dell’Hangar (Padiglione D), il palcoscenico per incontri istituzionali, dibattiti ed eventi che coinvolgeranno importanti opinion leader del settore enogastronomico e della filiera agroalimentare come Silvio Barbero, vice presidente di Slow Food, e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e Green Pea.

Hospitality rappresenta un’occasione unica perché riunisce i migliori operatori della filiera Ho.Re.Ca., dal food agli arredi ed accessori per interno ed outdoor, dalle attrezzature e prodotti per centri benessere alle bevande, alle forniture tessili di biancheria ed abbigliamento per hotel, ai grandi impianti ed attrezzature per pubblici esercizi, ai sistemi di informatica e telefonia, alle porcellane e posateria, ai prodotti e macchinari per la pulizia, a serramenti, infissi e pavimentazione, ai sistemi e le tecnologie per il risparmio energetico. Organizza la tua visita in fiera con la nuova app Hospitality Digital Space https://lnk.bio/hospitalityriva

Hospitality academy

Torna in fiera la formazione dedicata ai professionisti dell’accoglienza

In occasione del ritorno in presenza a Riva del Garda del Salone dell’Accoglienza dal 21 al 24 marzo, l’Academy di Hospitality proporrà un programma di oltre 50 seminari gratuiti tenuti da esperti del settore dell’ospitalità. Un ricco ventaglio di approfondimenti che consentirà ai professionisti del settore Ho.Re.Ca. di approfondire le tematiche più attuali e interessanti per il proprio business nelle quattro giornate di fiera. Continua a leggere

Formazione

Patrizia Francioli ha ottenuto con successo la certificazione rilasciata dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per aver partecipato al corso “History of italian cuisine”: “Un’opportunità formativa che, come responsabile commerciale dei settori food & beverage di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, mi ha permesso di esplorare la storia della cultura culinaria italiana e di conoscerne i promotori, cogliendo un’ulteriore possibilità di specializzazione e conoscenza del linguaggio del settore utile nelle relazioni commerciali coltivate nell’ambito di Hospitality”.

Info: info@rivafc.it; https://rivadelgardafierecongressi.it ticket d’ingresso alla manifestazione in prevendita online https://hospitalityriva.it/it/ticket