Riva del Garda: l’Atp festeggia a “Hospitality Beats” l’apertura della stagione

venerdì, 9 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – Grande successo per la 48sima edizione di “Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza“, la fiera internazionale dedicata all’hotellerie e alla ristorazione, che ha ospitato a Riva del Garda dal 5 all’8 febbraio circa 20.000 visitatori.

Tra gli espositori, 861 quest’anno, presente anche Garda Dolomiti Azienda per il Turismo che presso il suo stand ha accolto gli operatori partner per raccontare i nuovi progetti di valorizzazione del territorio, ma anche quelli non ancora aderenti presentando loro il percorso intrapreso e focalizzato sulla gestione del territorio.

Proprio su questo tema e su come fidelizzare i talenti più preziosi, il direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Oskar Schwazer ha preso parola con lo speech “Employer branding nella destinazione Garda Trentino” . Presente alla serata Silvio Rigatti, presidente di Apt Garda Dolomiti.

La partecipazione alla fiera, oltre ad essere stata un momento fondamentale per veicolare le attività e i servizi offerti, è stata anche l’occasione per festeggiare insieme ai partner di Apt.

Per la prima volta si sono accese le luci nel Theatre del padiglione D per “Hospitality Beats“, la festa organizzata da APT che ha riscosso un grande successo con oltre 150 operatori partecipanti, buona musica, un gustoso aperitivo e soprattutto la voglia di stare insieme e inaugurare la stagione 2024.