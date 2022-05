Riva del Garda: Hospitality è manifestazione fieristica internazionale

martedì, 31 maggio 2022

Riva del Garda – Hospitality ottiene la certificazione di manifestazione internazionale. Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality: “Non solo un traguardo, ma una nuova partenza per il Salone dell’Accoglienza”.

Dopo quasi 50 anni di esperienza e i successi ottenuti come fiera leader nazionale del settore Ho.Re.Ca., Hospitality diventa ufficialmente manifestazione fieristica internazionale.

L’attestazione rilasciata da ISFCERT (Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici), dopo un’attenta analisi dei dati di espositori e visitatori 2022, permetterà a Hospitality di dare maggior impulso alle attività di incoming potenziando ulteriormente la presenza di buyer stranieri e di proseguire nello sviluppo di ambiziosi progetti.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento, frutto di un lavoro costante e di investimenti che come Riva del Garda Fierecongressi abbiamo sostenuto negli anni. Oltre a rappresentare una garanzia di qualità e affidabilità, grazie alla certificazione potremmo dare un ulteriore impulso alle attività di incoming, potenziando la presenza di buyer esteri provenienti da più Paesi, oltre a proseguire nello sviluppo di nuovi e ambiziosi progetti – commenta Alessandra Albarelli (nel video), direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. – La certificazione non è infatti solo un traguardo importante ma un nuovo punto di partenza strategico che ci consentirà di dare una maggiore visibilità a Hospitality, grazie all’inserimento nel calendario degli appuntamenti fieristici internazionali e all’accesso ai fondi dedicati messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e da Agenzia ICE (ITA-Italian Trade Agency), sia a livello promozionale che con programmi speciali a favore degli operatori stranieri”.

La certificazione rappresenta un’opportunità anche per gli espositori che potranno richiedere contributi per la loro partecipazione a Hospitality, grazie al nuovo status di fiera internazionale in Italia. Hospitality 2022 si è conclusa con soddisfazione sia da parte degli espositori che dei visitatori che hanno apprezzato in particolare la qualità dei contenuti, le opportunità formative e di networking.

“Nell’ultima edizione abbiamo implementato una serie di attività di internazionalizzazione, concentrandoci in particolare su un progetto di incoming di delegazioni provenienti da selezionati Paesi come Germania, Ungheria, Svizzera, Belgio, Malta, Grecia, Croazia e Uzbekistan. Grazie alla certificazione potremo ampliare ulteriormente la platea di operatori esteri per offrire sempre maggiori opportunità di business e di networking ai nostri espositori. Inoltre abbiamo avviato una partnership con la Fiera di Valladolid per un progetto dedicato alla mixology e, sempre in un’ottica di crescita, stiamo lavorando per creare nuove sinergie e collaborazioni con altre fiere estere”, conclude Giovanna Voltolini (nel video), Exhibition Manager di Hospitality.

In programma a Riva del Garda dal 6 al 9 febbraio 2023, Hospitality rientra oggi tra le manifestazioni internazionali che vengono pubblicate sul sito di AEFI, l’associazione che raggruppa le fiere italiane, su calendariofiereinternazionali.it e nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.