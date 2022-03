Ritratti di Santi: quarto incontro al Santuario Madonna delle Laste di Trento

lunedì, 21 marzo 2022

Trento – Quarto appuntamento dell’itinerario quaresimale Ritratti di Santi, in programma questa sera – lunedì 21 marzo, alle 20.30 – presso il Santuario Madonna delle Laste di Trento. Sarà presentata la figura del beato Angelo Paoli, religioso carmelitano del secolo XVII, dedito alla carità verso i poveri e gli ammalati della capitale.

Le tradizioni più significative e più care, molto spesso, si radicano nella nostra quotidianità così bene che si finisce per dimenticarne l’origine. È il caso della bella usanza che porta il Pontefice, il venerdì santo di ogni anno, a celebrare la via Crucis al Colosseo. Pochi sanno, infatti, che fu il beato Angelo Paoli, padre carmelitano, sul finire del secolo XVII, a cominciare questo pio esercizio. Maestro dei novizi, ebbe notevoli qualità di educatore e proprio in questa veste pensò che fosse particolarmente preziosa la possibilità di ripercorrere i passi della Passione di Gesù nel luogo in cui tanti cristiani Lo avevano seguito fino all’effusione del sangue.

Ma la vocazione più vera del beato Angelo Paoli fu, forse, quella alla carità, che lo spinse con forza verso poveri e ammalati, nei quali vedeva e amava Cristo sofferente, e che gli valse l’appellativo di “padre dei poveri”. Per poter dedicare ad essi tutto il tempo di cui disponeva, domandò di essere sollevato dall’incarico di formatore e fu talmente creativo e fantasioso, che alcuni lo considerano a buon diritto il precursore della clownterapia o “terapia del sorriso”. Per ben due volte, da due papi diversi, rifiutò la dignità cardinalizia poiché gli avrebbe sottratto tempo prezioso da dedicare ai suoi malati «quando ne aveva già così poco» (così scrive il suo biografo).

