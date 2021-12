Riconoscimento da Asst Valcamonica al Soccorso Sebino e saluto ai pensionati

venerdì, 24 dicembre 2021

Esine – Un riconoscimento alle persone e gruppi che operano al fianco delle strutture sanitarie. Come già avvenuto per i gruppi di Protezione Civile afferenti alla Comunità Montana di Valle Camonica, in relazione al buon andamento della campagna vaccinale e la preziosa opera di assistenza presso gli Hub vaccinali, la Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica ha voluto riconoscere il ruolo di prezioso supporto dell’Associazione di Protezione Civile “Soccorso Sebino” di Pisogne, incontrando il presidente, Remo Bonetti, e il sindaco di Pisogne, Federico Laini (nella foto).

Inoltre, presso la sala conferenze dell’ospedale di Esine la Direzione Strategica ha voluto salutare il personale dell’azienda andato in pensione nel corso del 2021 per tributare un omaggio al prezioso lavoro svolto durante la carriera. L’evento, semplice ma molto sentito, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, è ormai una piacevole ricorrenza che viene celebrata ogni anno (nella foto a lato).