Regalare uno smartphone a un bambino è una buona idea?

venerdì, 2 settembre 2022

Oggi lo smartphone è in assoluto uno degli strumenti più diffusi e utilizzati, basti pensare che, mediamente, quasi due terzi della popolazione mondiale possiede un dispositivo di questo tipo. Ciò significa che non esiste un preciso target di età per quanto riguarda l’uso dello smartphone: ne fanno uso tanto gli anziani quanto i bambini, indipendentemente dallo stile di vita e dalle abitudini personali.

Regalare un iPhone o uno smartphone Samsung ad un bambino può quindi essere un’ottima idea per introdurlo all’uso degli strumenti digitali, sia come dispositivi necessari per la comunicazione, sia come accessori necessari per lo studio.

Naturalmente, sono indispensabili una serie di precauzioni che permettano ad un giovanissimo utilizzatore dello smartphone di sfruttare al meglio le potenzialità, soprattutto la possibilità di comunicare e di navigare in rete, senza comunque correre alcun rischio.

Il primo elemento da valutare è quindi la scelta del dispositivo: i dispositivi di ultima generazione consentono di impostare facilmente alcuni parametri che possono essere molto utili per avere sotto controllo il modo in cui un bimbo utilizza il dispositivo, evitando spiacevoli imprevisti.

Regalare ai propri bambini un iPhone ricondizionato

Uno smartphone ricondizionato rappresenta di conseguenza la soluzione migliore per poter fornire ai figli più giovani uno strumento eccellente, anche sotto l’aspetto della sicurezza e della possibilità di effettuate precisi controlli. Spesso i giovanissimi amano utilizzare lo smartphone per giocare e per navigare in internet: grazie al sistema di controllo è possibile bloccare i siti che potrebbero rappresentare una minaccia, è possibile stabilire un tempo massimo per l’uso del dispositivo e avere una visione ben precisa di tutte le attività che il bimbo svolge con il telefono.

In genere, nel pannello di controllo sono presenti alcuni comandi che impediscono a chi sta navigando di avvicinarsi a siti potenzialmente pericolosi, così come di chiamare solo i numeri consentiti e di scattare foto realizzando una galleria personale.

Un’ottima idea è anche quella di scegliere per un bimbo un dispositivo economico, evitando di mettergli in mano uno smartphone particolarmente costoso, che potrebbe creare dissidi tra coetanei. Direttamente dal sito CertiDeal è possibile acquistare online un dispositivo economico e dalle ottime prestazioni, scegliendo tra un vasto assortimento di modelli, compresi i più recenti.

Cosa è esattamente uno smartphone ricondizionato

Quando si parla di smartphone ricondizionato, ci si riferisce ad un dispositivo usato, oppure proveniente da un negozio o da un punto vendita, che viene sottoposto ad una serie di revisioni e controlli, al fine di poter essere nuovamente reintrodotto sul mercato. Spesso si tratta di modelli recenti, utilizzati per breve tempo, talvolta si trovano anche smartphone non più in produzione, modelli particolarmente iconici e rappresentativi oppure fuori produzione.

La possibilità di acquistare un iPhone, un Samsung o un altro smartphone di marca prestigiosa sottoposti alla procedura di ricondizionamento, permette di acquistare un ottimo dispositivo a prezzi ridotti anche del 50%.

Senza tralasciare quello che può essere il vantaggio ambientale, considerando che i prodotti ricondizionati consentono di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente dovuto al continuo smaltimento di dispositivi ancora nuovi.