Raccordo Brescia Est-Fascia d’oro, intervento di Claudia Carzeri

lunedì, 21 novembre 2022

Brescia – Raccordo Brescia Est-Fascia d’oro, chiesto intervento urgente per migliorare la viabilità dalla consigliera regionale e presidente della Commissione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Territorio di Regione Lombardia Claudia Carzeri un intervento. “Si tratta di un tema che mi sta molto a cuore e per il quale mi sono già mossa per riuscire a riunire tutti gli enti predisposti ad intervenire sul raccordo “Bs-Est Fascia D’Oro”. Ho messo a conoscenza l’assessore regionale Terzi della problematica affinché si valuti una linea d’intervento per rendere maggiormente fruibile il tratto interessato, anche progettando il raddoppio della carreggiata”, afferma Claudia Carzeri.

“Per mettere in campo azioni concrete – prosegue – serve prima un tavolo di confronto che permetta alle parti in causa di analizzare problemi e soluzioni. La mia istanza si basa sul fatto che quel raccordo è attraversato giornalmente da migliaia di mezzi, pesanti e non, che se ne servono sia per percorrere l’Autostrada A4 che per accedere alle Strade Statali e Provinciali che portano alle Città di Brescia e Montichiari nonché alla Provincia di Mantova. E’ una strada focale per più province che viene utilizzata in modo eterogeneo dalle persone, per lavoro, per piacere, per raggiungere mete culturali o turistiche”.

“Alla luce di queste considerazioni, la carreggiata non è idonea per due motivazioni: la prima è che, essendo una sola, non riesce a sostenere un così elevato numero di mezzi andando a creare un problema di sicurezza per i conducenti; la seconda, specialmente in alcuni tratti, è che questa situazione di povertà di corsie causa importanti congestionamenti al traffico che rendono il raccordo di difficile percorrenza, soprattutto nelle ore più di punta della giornata. Ritengo quindi di primaria importanza iniziare un dialogo con i soggetti competenti su tutti i livelli affinché si trovi un progetto comune nel quale far convergere risorse, per poter partire al più presto con dei lavori di ampliamento” conclude la presidente Carzeri.