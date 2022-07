Raccolta rifiuti carente, protestano sindaco e vice di Folgaria

mercoledì, 20 luglio 2022

Folgaria – Raccolta rifiuti sull’Alpe Cimbra, situazione in affanno, ma non colpa del territorio. Con il periodo estivo sono ricomparsi i problemi strutturali nei tre Comuni dell’Alpe Cimbra (Folgaria, Lavarone e Luserna ndr.) con interruzioni del servizio e disagi inaccettabili. Il sindaco di Folgaria (Trento) Michael Rech (nella foto) e il vicesindaco nonché assessore all’ambiente del Comune di Folgaria, Adriano Marzani, hanno preso carta e penna e chiesto un intervento urgente alla Comunità Vallagarina per risolvere la situazione.

Alla Comunità Vallagarina, che gestisce l’ambito di Rovereto e dei Comuni dell’Altopiano, è stato chiesto di potenziare il servizio nei Comuni dell’Alpe Cimbra e risolvere tempestivamente la situazione che “è inaccettabile”. Il sindaco e il suo vice hanno ricostruito la questione raccolta rifiuti che ha visto l’impegno dell’Amministrazione comunale di Folgaria fin dal suo insediamento nel 2019 pronta a interventi a Mezzomonte, Francolini e Passo Coe, ma che ha dovuto attendere le decisioni della Comunità Vallagarina.

Ora è stato chiesto dal sindaco Rech e dal suo vice un servizio adeguato, senza penalizzare il territorio. “Chiediamo – concludono il sindaco di Folgaria e il suo vice – un potenziamento della capacità dei mezzi di raccolta sull’altopiano, un deciso miglioramento nell’efficienza dei turni e una maggiore disponibilità a risolvere le criticità”.