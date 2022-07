Querelle segretari comunali, vertice al Comune di Garniga

domenica, 17 luglio 2022

Garniga Terme – Segretari comunali, l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna si è recato in visita istituzionale nel Comune di Garniga Terme (Trento). “Nel prossimo corso dei segretari comunali toglieremo nella commissione giudicatrice la figura del magistrato per velocizzare i tempi d’esame e andare così incontro tempestivamente alle richieste dei sindaci del territorio”. È quanto ha annunciato l’assessore agli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, Lorenzo Ossanna, durante il colloquio a Garniga Terme con il sindaco Valerio Linardi.

Oggi la Commissione deve essere composta da un magistrato, tre docenti di materie amministrative, un segretario comunale scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria e un funzionario della Provincia con le funzioni di segretario. “Con il prossimo concorso – ha spiegato Ossanna – il cosiddetto “membro esperto” della commissione potrà essere sostituito da un altro giudicante senza per forza essere un giurista”. L’assessore ha poi ricordato che la Regione ha già portato avanti delle semplificazioni per l’assunzione del personale nei comuni del territorio. Ad esempio si potrà anticipare fino a sei mesi l’assunzione dei nuovi segretari comunali (tre mesi per gli altri dipendenti pubblici) per il periodo di affiancamento e in questo modo agevolare meglio l’inserimento lavorativo nella nuova realtà. Inoltre, per sopperire la mancanza dei dipendenti all’interno della macchina comunale, si potrà attingere alle graduatorie di concorso realizzate da altri comuni o comunità comprensoriali.

Il sindaco ha ringraziato l’assessore regionale per la visita e la solidarietà espressa dalla Regione e ha avanzato una proposta. “La Provincia sblocchi le risorse interne, tipo quella dei segretari comunali ad esaurimento, che sono confluiti nell’organico di Piazza Dante e che questi possano dare un supporto concreto ai tutti i comuni in difficoltà come Garniga Terme”.