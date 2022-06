Quante novità sulla Navigazione lago d’Iseo, Zampoleri: “Pronti a una grande estate”

mercoledì, 22 giugno 2022

Costa Volpino (A.Pa.) – E’ l’anno della ripartenza per la Navigazione lago d’Iseo e ci si accorge salendo sulle imbarcazioni: ci sono turisti italiani, ma anche stranieri che stanno trascorrendo le vacanze in questo periodo nelle località che si affacciano sul Sebino o in Valle Camonica e che scelgono di effettuare una gita sul lago, in un paradiso di bellezze naturali. Monte Isola è la tappa obbligata, ma ci sono altre località, sia sulla sponda bergamasca sia su quella bresciana, che sono una grande attrattiva e meta per i turisti.

VIDEO



I NUMERI – Il direttore di esercizio, ingegner Emiliano Zampoleri (nel video), fa il punto sulla situazione da inizio anno: “Nel periodo gennaio-maggio – spiega – siamo in linea con l’anno pre-pandemia che viene preso come riferimento, con 530mila passaggi, e adesso guardiamo con fiducia ai prossimi mesi, luglio e agosto, che tradizionalmente sono quelli del maggior afflusso di turisti”.

Da lunedì scorso è entrato in vigore l’orario estivo e il servizio lacuale, di linea e i traghetti, torna a pieno regime collegando il basso e l’alto Sebino, con più corse da e per Sarnico e da e per Pisogne e Lovere. Moltissimi i collegamenti da e per Iseo verso Monte Isola, meta turistica verso cui si registrano flussi importanti durante i mesi estivi, raggiungibile anche da un servizio continuo di motonavi in partenza da Sulzano e Sale Marasino.

LA NOTTE ROMANTICA – Si avvicina la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, che vedrà Monte Isola tra le location nazionali che festeggiano il solstizio d’estate con un ricco programma di cene, musica e degustazioni, Navigazione Lago d’Iseo ha programmato per sabato prossimo – 25 giugno – una corsa straordinaria con partenza da Iseo (22:35) – Sensole (23) – Peschiera Maraglio (23:15) – Sulzano (23:20) – e arrivo a Iseo (23:40).

ORARIO ESTIVO E SCONTI – “L’orario estivo – prosegue Emiliano Zampoleri – resterà valido fino al 4 settembre. Invitiamo passeggeri e turisti all’acquisto dei biglietti online, modalità con cui è possibile prenotare la corsa evitando attese prolungate presso i pontili d’imbarco”. “Il viaggio a bordo delle nostre motonavi – aggiunge Zampoleri – avviene in totale sicurezza e richiede, come prevede la normativa, anche la collaborazione dei passeggeri tenuti ad indossare la mascherina FFP2 nell’interesse personale e dell’intera collettività”.

Inoltre la Navigazione lago d’Iseo, per chi acquista titoli di viaggio, offre anche la possibilità di avvalersi di sconti in strutture turistiche, ristoranti e alberghi convenzionati. Ad esempio è possibile ottenere agevolazioni sull’acquisto dei biglietti di Navigazione Lago d’Iseo per i possessori di voucher o smart card di strutture turistiche convenzionate e sconti per coloro che si presenteranno muniti di un biglietto di viaggio NLI, presso le strutture convenzionate, in questo secondo caso l’agevolazione è estesa anche ad un accompagnatore. Il regime di sconti è vario: 10-20% per i pernottamenti, 10% su pranzi e cene, 20% per i biglietti Eli-Fly, 5% sul noleggio biciclette con Iseo Bike, 20% sconto sul biglietto d’ingresso a Boario Terme. Inoltre, a seguito dell’accordo stipulato con Trenord, è introdotto il biglietto turistico integrato al modico costo di 15 euro, che comprende treno e battello Monte Isola, denominato “Gite in treno – Monte Isola – Lago d’Iseo”. Su corse, biglietti online e convenzioni maggiori informazioni sul sito di Navigazione Lago d’Iseo: https://navigazionelagoiseo.it/servizi-di-linea-orari/convenzioni/.

LE NOVITA’: CONTEST FOTOGRAFICO E ASSUNZIONI – In vista della ripresa del turismo, a sostegno dell’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, Navigazione Lago d’Iseo lancia un contest fotografico dal titolo “Estate 2022: liberi di navigare” per invitare i passeggeri a condividere foto della loro esperienza in un clima di ritrovata serenità; tra le foto inviate 14 saranno scelte da una giuria per il calendario 2023 di NLI. Infine a breve la Navigazione lago d’Iseo avvierà la ricerca di personale – a bordo delle motonavi, ma anche in officina – per potenziare il proprio organico che oggi conta una cinquantina di dipendenti.