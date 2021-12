Qualità della vita: Trento è terza e avanza Brescia, in flessione Bolzano e Sondrio

lunedì, 13 dicembre 2021

Trento – Qualità della vita, la provincia di Trento resta sul podio, è terza (come lo scorso anno), dietro a Gorizia e Milano. È quanto emerge dalla 32esima classifica stilata da “Il Sole 24 Ore”, sulla base di 90 indicatori suddivisi in sei grandi aree tematiche: ricchezza e consumi; affari e lavoro; demografia, società e salute; ambiente e servizi; giustizia e sicurezza e cultura e tempo libero

Guardando alle prime dieci posizioni in classifica, è soprattutto il Nord Est a essere premiato. Oltre al capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, che sale di quattro posizioni rispetto al 2020 e approda in testa alla classifica, tra i primi posti anche Trento, Bolzano perde tre posizioni rispetto allo scorso anno ma è quinta, Pordenone è settima e avanza di tre posizioni e Treviso decima che scala ben 19 posizioni.

Nella classifica generale la provincia di Brescia si piazza al 21° posto, avanzando di 18 posizioni rispetto al 2020, mentre quella Sondrio perde 6 posizioni e si piazza al 29° posto, Bergamo è al 39° posto, scalando però 13 posizioni.

Anche quest’anno l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore documenta i progressi fatti nell’ultimo anno e mette in luce le fragilità dei territori, da Nord a Sud. E lo fa ancora una volta introducendo nel panel dati nuovi per poter interpretare meglio l’attualità e includere particolari aspetti che oggi incidono sul benessere della popolazione.

La provincia di Milano risulta primo per benessere e anche per i prezzi delle case e la retribuzione media annua (30.595 euro), avanza Trento e Bolzano, rispettivamente al 6° e 7° posto. Brescia è prima nel pagamento dei fornitori, mentre il Trentino Alto Adige, con le province di Trento e Bolzano primeggiano per Start Up e occupazione, con Bolzano che ha un tasso di occupazione che arriva al 77%. Sempre la provincia altoatesina è in testa per il tasso di occupazione femminile e per i depositi bancari, 28.091 euro pro capite. Il minor utilizzo del reddito di cittadinanza spetta a Bolzano (0.8 ogni mille abitanti)

Sul fronte della natalità Bolzano è prima con 9.6% di nati ogni mille abitanti, mentre Trento è prima per qualità di vita degli anziani. Bolzano, Sondrio e Trento sono in testa per il minor consumo di farmaci.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza, Sondrio è al primo posto per il minor numero di denunce (5 ogni mille abitanti) di furti di auto.